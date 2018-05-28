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В Верхнедвинске жители реализуют проект «Добрый сосед»
29.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Вскоре наш город будет встречать гостей областного фестиваля «Дожинки-2018».
— В партнёрстве с органами местной власти нужно активизировать людей для решения какой-то локальной проблемы, — уверена председатель районной организации «Белорусская женская лига» Валентина Болбат. – Например, мы работаем над благоустройством придомовой территории и зоны отдыха дома №72 по улице Первомайская. Инициативу эту жители дома подхватили активно и готовы, со своей стороны, оказывать посильную помощь. Конечно, задумки, которые хотелось бы осуществить здесь, требуют и финансовых затрат. Но сегодня в Беларуси существует немало фондов, которые объявляют различные конкурсы. В частности, деятельность некоторых из них направлена на совместное сотрудничество органов местной власти и общественных организаций для решения определённых проблем. И мы предоставили свой проект в ПУ «Офис европейской экспертизы и коммуникаций» на конкурс «Добрый сосед». И выиграли. Уже приступили к реализации намеченных планов.
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> Вскоре наш город будет встречать гостей областного фестиваля «Дожинки-2018». И сегодня каждый видит, как день за днём преображается Верхнедвинск. Инициатива...
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