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В Верхнедвинске жители реализуют проект «Добрый сосед»

29.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Вскоре наш город будет встречать гостей областного фестиваля «Дожинки-2018».
И сегодня каждый видит, как день за днём преображается Верхнедвинск.
Инициатива благоустройства родного края может и должна исходить и от самих жителей.

В Верхнедвинске жители реализуют проект «Добрый сосед»

— В партнёрстве с органами местной власти нужно активизировать людей для решения какой-то локальной проблемы, — уверена председатель районной организации «Белорусская женская лига» Валентина Болбат. – Например, мы работаем над благоустройством придомовой территории и зоны отдыха дома №72 по улице Первомайская. Инициативу эту жители дома подхватили активно и готовы, со своей стороны, оказывать посильную помощь. Конечно, задумки, которые хотелось бы осуществить здесь, требуют и финансовых затрат. Но сегодня в Беларуси существует немало фондов, которые объявляют различные конкурсы. В частности, деятельность некоторых из них направлена на совместное сотрудничество органов местной власти и общественных организаций для решения определённых проблем. И мы предоставили свой проект в ПУ «Офис европейской экспертизы и коммуникаций» на конкурс «Добрый сосед». И выиграли. Уже приступили к реализации намеченных планов.
Территория, о которой идёт речь, действительно достойна внимания. В водоёме водится рыба, здесь живут бобры, ондатры, утки, лебеди. Для последних сделаны и спущены на воду специальные плавучие домики. Конечно, водоём нуждается в очистке, причем, техникой, но люди готовы сделать, что могут, своими силами. Так когда-то заросшее болото превращено в озеро.
Жильцы вырезали портившие весь вид кустарниковые заросли на берегу, активно участвовали в посадке туй, которые бесплатно предоставило ГРУПП ЖКХ. Вдоль озера появились плакучие ивы, а с торцов дома – шаровидные.
Сейчас на берегу водоёма установлена уютная беседка. В дальнейших планах – привести в окончательный порядок территорию, выровнять её, засеять газонной травой, обустроить ступеньки для спуска, создав таким образом красивое место для отдыха. В ближайшее время планируется обустройство бордюров возле дома.
— Когда все работы останутся позади, почему бы не провести праздник дома, а в перспективе и устроить соревнования по благоустройству между домами, — говорит Валентина Васильевна. — И обязательно установим Доску почета и объявлений. Через неё будем благодарить людей, выдвигать новые предложения, вывешивать памятки.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
 
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> Вскоре наш город будет встречать гостей областного фестиваля «Дожинки-2018». И сегодня каждый видит, как день за днём преображается Верхнедвинск. Инициатива...
 
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