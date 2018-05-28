МАРТ усилит контроль за ценами естественных монополий





В Беларуси разрабатывается законопроект, который должен ужесточить контроль за тарифами естественных монополий.

Как рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в настоящее время идет работа над законопроектом о естественных монополиях. В документе в первую очередь будет прописано ужесточение контроля за формированием цен субъектов естественных монополий. Также планируется повысить прозрачность тарифообразования.

Владимир Колтович также напомнил, что с 3 августа вступает в силу новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, который должен гармонизировать подходы по антимонопольному регулированию в странах ЕАЭС.