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Ограничен доступ еще к двум белорусским сайтам

29.05.2018 12:37 — Разное | БДГ  
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Причиной ограничения доступа стало размещение ненадлежащей рекламы.

Об этом сообщается на официальном сайте  ведомства.

Решение принято 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и в соответствии со статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».

Речь идет об интернет-ресурсах av.com.by и goabay.com.

Решение об ограничении доступа за размещение ненадлежащей рекламы принято Мининформом 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли и руководствуясь статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».

26 марта Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам на основании решений суда Центрального района Минска.

Сообщалось, что  ограничены также 12 групп и персональных страниц, причина – распространение экстремистских материалов.

17 мая стало известно, чтов Беларуси 22 ресурса заблокированы за размещение информации о продаже «наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

 
Теги: Минск
 
 
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