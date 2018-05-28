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Ограничен доступ еще к двум белорусским сайтам
Причиной ограничения доступа стало размещение ненадлежащей рекламы.
Об этом сообщается на официальном
Решение принято 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и в соответствии со статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».
Речь идет об интернет-ресурсах av.com.by и goabay.com.
Решение об ограничении доступа за размещение ненадлежащей рекламы принято Мининформом 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли и руководствуясь статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».
26 марта Министерство информации приняло решение об
Сообщалось, что ограничены также 12 групп и персональных страниц, причина – распространение экстремистских материалов.
17 мая стало известно, чтов Беларуси
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Причиной ограничения доступа стало размещение ненадлежащей рекламы.
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