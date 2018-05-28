Ограничен доступ еще к двум белорусским сайтам

Причиной ограничения доступа стало размещение ненадлежащей рекламы.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Решение принято 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и в соответствии со статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».

Речь идет об интернет-ресурсах av.com.by и goabay.com.

Решение об ограничении доступа за размещение ненадлежащей рекламы принято Мининформом 28 мая на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли и руководствуясь статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».

26 марта Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам на основании решений суда Центрального района Минска.

Сообщалось, что ограничены также 12 групп и персональных страниц, причина – распространение экстремистских материалов.