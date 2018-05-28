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В отделениях почтовой связи Жлобинщины - новая услуга
29.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Среди услуг отделений районного узла почтовой связи Жлобинщины появилась новая.
Её название «МАХ» говорит само за себя. Клиентам предоставляется возможность воспользоваться услугой по перевозке и доставке товаров и грузов свыше 30 кг 5 раз в неделю в любой населённый пункт Республики Беларусь.
Предельные сроки пересылки составляют до четырёх дней по территории страны. Новшество актуально не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для физических лиц. На сайте
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Среди услуг отделений районного узла почтовой связи Жлобинщины появилась новая. Её название «МАХ» говорит само за себя. Клиентам предоставляется...
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