В отделениях почтовой связи Жлобинщины - новая услуга

Среди услуг отделений районного узла почтовой связи Жлобинщины появилась новая.

Её название «МАХ» говорит само за себя. Клиентам предоставляется возможность воспользоваться услугой по перевозке и доставке товаров и грузов свыше 30 кг 5 раз в неделю в любой населённый пункт Республики Беларусь.

Предельные сроки пересылки составляют до четырёх дней по территории страны. Новшество актуально не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для физических лиц. На сайте www.belpost.by можно будет проследить весь путь товара или груза.

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