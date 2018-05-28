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Лукашенко и Лавров обсудили в Минске отношения двух стран с ЕС и НАТО

29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили в Минске отношения двух стран с ЕС и НАТО. Об этом заявил во вторник, 29 мая, Лавров, сообщает РИА «Новости»

«Говорили, конечно же, об отношениях между нашими странами, с одной стороны, и Евросоюзом и Североатлантическим альянсом – с другой», – сказал глава МИД РФ. 

Он отметил, что России и Белоруссии единая позиция. В частности, страны не ищут ни с кем конфронтации и хотят развивать равноправные, взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности.  

Лавров также подчеркнул, что на встрече с белорусским лидером была проанализирована ситуация на европейском континенте.  

«Уделили достаточно подробное внимание анализу ситуации на европейском континенте, в Евроатлантике. Нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую мы в последнее время наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше», – сказал он. 

Глава МИД РФ добавил, что обе страны условились продолжать добиваться того, чтобы отношения с НАТО все-таки «выправлялись в соответствии с теми политическими документами, которые на высшем уровне принимались в конце эпохи холодной войны в 90-е годы».  

Кроме того, Лавров отметил, что на встрече с Лукашенко были рассмотрены и другие вопросы, в том числе обсуждала подготовка к очередной коллегии МИД двух стран, которая планируется осенью. Также, по его словам, Россия и Беларусь пока еще должны подтвердить дату и повестку дня заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое намечено на июнь. 

«У нас пока нет препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию, но, конечно, те, кто непосредственно отвечает за это мероприятие должны еще подтвердить дату и повестку дня», – уточнил министр. 

Глава МИД РФ отметил важность того обстоятельства, что на утверждение на предстоящей встрече Высшего совета выносится будет обсуждаться стратегический документ приоритетных направлений и дальнейших задач развития Союзного государства до 2022 года включительно. 

В свою очередь Лукашенко указал на важность встречи с Лавровым.

«Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент», – сказал президент Беларуси. 

Лавров находится с визитом в Минске 28-29 мая.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси и глава МИД РФ провели во вторник встречу в Минске.
 
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