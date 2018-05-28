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С начала года в слуцких лесах из десяти волков выжили только шесть
29.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Только этой зимой три волка загрызли полстада диких кабанов.
В 2018 году за январь-апрель в лесах Слуцкого лесхоза работники заметили 10 волков. В феврале охотники добыли четырёх из них.
Об этом сообщил «Кур'еру» Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза.
В ТЕМУ. За последнюю неделю на дорогах Минской области автомобилисты заметили двух медведей. Днём 22 мая под Минском бегущего медведя
На Случчине медведи замечены не были.
Видео:
«Медведи любят жить, где спокойно, например, в буреломах. Но люди начали их беспокоить лесозаготовительными работами: деревья повреждают короеды, усыхают ельники, вывозится лес, и эту территорию убирают работники лесного хозяйства.
По состоянию на 1 мая этого года в слуцких лесах обитают
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Фото: pixabay.com Самое важное Фото и слово. Один день из уличной жизни Слуцка, 28 мая В Слуцке на Майском Посаде...
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