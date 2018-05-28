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С начала года в слуцких лесах из десяти волков выжили только шесть

29.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Фото: pixabay.com
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Только этой зимой три волка загрызли полстада диких кабанов.

В 2018 году за январь-апрель в лесах Слуцкого лесхоза работники заметили 10 волков. В феврале охотники добыли четырёх из них.

Об этом сообщил «Кур'еру» Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза.

В ТЕМУ. За последнюю неделю на дорогах Минской области автомобилисты заметили двух медведей. Днём 22 мая под Минском бегущего медведя заснял автомобилист. А ночью 28 мая под Березино зверя заметили сотрудники милиции. Они «сопроводили» медведя в лес.

На Случчине медведи замечены не были.

Видео: UVDMINOBL

«Медведи любят жить, где спокойно, например, в буреломах. Но люди начали их беспокоить лесозаготовительными работами: деревья повреждают короеды, усыхают ельники, вывозится лес, и эту территорию убирают работники лесного хозяйства.

Уверяю вас, если бы не проводились лесозаготовительные работы, то никто из людей медведя не увидел бы», — сказал Юрий Доманский.

По состоянию на 1 мая этого года в слуцких лесах обитают

  • 140 лосей,
  • 465 косуль,
  • 270 оленей благородных,
  • 6 волков,
  • 170 зайцев беляков,
  • 660 зайцев русаков,
  • 240 лис.
 
Теги: Гомель
 
 
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