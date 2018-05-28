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Пьяный водитель врезался в повозку в Крупском районе: один человек погиб
ДТП со смертельным исходом в Крупском районе. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на легковом авто врезался в гужевую повозку.
Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП произошло 28 мая примерно в13.50 в деревне Большие Жаберичи.
За рулём «Ауди-80» был 30-летний нетрезвый житель (2,2 промилле). Мужчина въехал в двигавшуюся в попутном направлении гужевую повозку, которой управлял 58-летний местный житель (он от травм скончался на месте). Повозка разбита, у лошади переломаны ноги.
Водитель легковушки скрылся с места ДТП. Спустя 40 минут его машину нашли в соседней деревне, в 5 км от места аварии. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
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Водитель в состоянии алкогольного опьянения на легковом авто врезался в гужевую повозку.
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