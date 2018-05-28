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Эксперты назвали главные ошибки при выборе паролей

29.05.2018 12:40 — Разное | Tut.by  
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Доктор Ган Ван из Политехнического университета Виргинии и компания Dashlane изучили массив из 61,5 миллиона паролей, попавших в открытый доступ, и выделили в них самые частые шаблоны и ошибки. 


Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Повторы

Исследователи заметили, что многие используют в разных сервисах одни и те же пароли. С точки зрения безопасности это неверно: если злоумышленник подберет один ваш пароль, он получит доступ ко всем аккаунтам.

«Человеку трудно запомнить разные пароли для десятков учетных записей, — отметил доктор Ван. — Люди используют пароли повторно или слегка модифицируют их. Однако эта практика тоже опасна, особенно после массовых утечек, которые дали злоумышленникам более эффективные инструменты для подбора паролей».

«Ленивый набор»

Исследователи обнаружили множество паролей с комбинациями букв, цифр и символов, которые расположены на клавиатуре рядом. Самые очевидные — qwerty или 123 456. Вот несколько более сложных примеров:

1q2w3e4r

1qaz2wsx

1qazxsw2

zaq12wsx

!qaz2wsx

1qaz@wsx

Исследователи назвали такой прием Password Walking — «парольная прогулка», ведь набрать такую комбинацию можно буквально одним пальцем. Но безопастью она не отличается.

«Распространенность Password Walking вызывает беспокойство и должна заставить любого, кто использует такие пароли, еще раз пересмотреть их, — пишут эксперты. — Случайно сгенерированные и уникальные пароли необходимы для защиты и гораздо более надежны, чем набор смежных символов».

Эмоции и мат

Еще одна частая тема — слова, связанные с любовью и ненавистью, а также ругательства. Они оказались более популярны, чем спокойные выражения. Вот несколько примеров:

iloveyou

f*ckyou

a**hole

f*ckoff

iloveme

trustno1

beautiful

ihateyou

bullsh*t

lovelove

Популярные слова

Пользователи часто используют названия брендов, фильмов или любимых футбольных команд в качестве пароля. Популярность этих слов делает такие пароли уязвимыми. Если них среди этих паролей есть ваш — это повод задуматься о его замене.

Бренды

myspace

mustang

linkedin

ferrari

playboy

mercedes

cocacola

snickers

corvette

skittles

Кино и музыка

superman

pokemon

slipknot

starwars

metallica

nirvana

blink182

spiderman

greenday

rockstar

Футбол

liverpool

chelsea

arsenal

barcelona

manchester
 
 
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Если них среди этих паролей есть ваш - это повод задуматься о его замене.
 
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