Эксперты назвали главные ошибки при выборе паролей

Доктор Ган Ван из Политехнического университета Виргинии и компания Dashlane изучили массив из 61,5 миллиона паролей, попавших в открытый доступ, и выделили в них самые частые шаблоны и ошибки.



Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Повторы

Исследователи заметили, что многие используют в разных сервисах одни и те же пароли. С точки зрения безопасности это неверно: если злоумышленник подберет один ваш пароль, он получит доступ ко всем аккаунтам.

«Человеку трудно запомнить разные пароли для десятков учетных записей, — отметил доктор Ван. — Люди используют пароли повторно или слегка модифицируют их. Однако эта практика тоже опасна, особенно после массовых утечек, которые дали злоумышленникам более эффективные инструменты для подбора паролей».

«Ленивый набор»

Исследователи обнаружили множество паролей с комбинациями букв, цифр и символов, которые расположены на клавиатуре рядом. Самые очевидные — qwerty или 123 456. Вот несколько более сложных примеров:

1q2w3e4r 1qaz2wsx 1qazxsw2 zaq12wsx !qaz2wsx 1qaz@wsx

Исследователи назвали такой прием Password Walking — «парольная прогулка», ведь набрать такую комбинацию можно буквально одним пальцем. Но безопастью она не отличается.

«Распространенность Password Walking вызывает беспокойство и должна заставить любого, кто использует такие пароли, еще раз пересмотреть их, — пишут эксперты. — Случайно сгенерированные и уникальные пароли необходимы для защиты и гораздо более надежны, чем набор смежных символов».

Эмоции и мат

Еще одна частая тема — слова, связанные с любовью и ненавистью, а также ругательства. Они оказались более популярны, чем спокойные выражения. Вот несколько примеров:

iloveyou f*ckyou a**hole f*ckoff iloveme trustno1 beautiful ihateyou bullsh*t lovelove

Популярные слова

Пользователи часто используют названия брендов, фильмов или любимых футбольных команд в качестве пароля. Популярность этих слов делает такие пароли уязвимыми. Если них среди этих паролей есть ваш — это повод задуматься о его замене.

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