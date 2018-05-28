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В связи с последним звонком в районе "Минск-Арены" завтра увеличат количество транспорта
В связи с последним звонком завтра в районе «Минск-Арены» будет ходить больше автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает
30 мая, с 15.00 до 17.00, во время проведения республиканского праздника «Последний звонок — 2018» в «Минск-Арене» увеличится количество подвижного состава:
— на маршруте автобуса № 1 «Вокзал — ДС Веснянка» на 8 единиц;
— на маршруте автобуса № 133 «ДС Карбышева — ДС Веснянка» на 3 единицы;
— на маршруте троллейбуса № 10 «ДС Веснянка — ДС Малиновка-4» на 6 единиц.
Кроме того, организуется работа временного троллейбуса № 10Д «ДС Веснянка — ст. м. Пушкинская».
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Транспорта будет ходить больше с 15 до 17 часов.
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