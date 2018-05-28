В связи с последним звонком завтра в районе «Минск-Арены» будет ходить больше автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает «Минсктранс» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

30 мая, с 15.00 до 17.00, во время проведения республиканского праздника «Последний звонок — 2018» в «Минск-Арене» увеличится количество подвижного состава:

— на маршруте автобуса № 1 «Вокзал — ДС Веснянка» на 8 единиц;

— на маршруте автобуса № 133 «ДС Карбышева — ДС Веснянка» на 3 единицы;

— на маршруте троллейбуса № 10 «ДС Веснянка — ДС Малиновка-4» на 6 единиц.

Кроме того, организуется работа временного троллейбуса № 10Д «ДС Веснянка — ст. м. Пушкинская».