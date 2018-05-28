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Слуцкий сыркомбинат подписал контракт на поставку сыворотки в Китай
29.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Щучинский завод ООО "Праймилк" и копыльский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" подписали контракты с сингапурской компанией "Глобал" на поставку сыворотки в Китай. Каждая из этих компаний продаст китайцам по 500 тонн продукции.
"И это не предел. Щучинцы уже отгрузили 200 т и планируют выйти до конца года на объем поставок в 2 тыс. т сухой сыворотки. Копыльский филиал завершит исполнение контракта до 1 сентября и планирует до конца текущего года выйти на уровень поставок в 1 тыс. т", —
Кроме этого, Беларусь отправила в Китай первую партию промышленной говядины, первый контейнер с мясом говядины несколько дней назад отправился в Китай по железнодорожной ветке Шелкового пути.
"Это результат кропотливой работы чунцинской компании "Валоша" (Китай) и белорусских предприятий - ОАО "Могилевский мясокомбинат" и ООО "Велес-Мит". Кроме того, уже законтрактована и в ближайшее время отправится китайскому потребителю сборная партия молочного груза - сыры, глазированные сырки, пакетированное молоко и творожная паста. Также китайская компания "Валоша" готовится заключить контракты с белорусскими птицефабриками", — сказал Алексей Богданов.
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Щучинский завод ООО "Праймилк" и копыльский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" подписали контракты с сингапурской компанией "Глобал" на поставку сыворотки в...
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