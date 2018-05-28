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Макей рассказал о сотрудничестве с Россией
Координация Беларуси и России особенно востребована на международной арене «в условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов».
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 29 мая.
По словам Макея, политический диалог между Беларусью и Россией развивается «поступательно и последовательно» по всем направлениям.
Министр считает, что координация двух стран особенно востребована на международной арене «в условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов».
Он подчеркнул, что «союзнические отношения с Россией - это константа, базовый элемент нашей внешней политики».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что регулярные встречи помогают «реализовывать шаги по проведению согласованной внешней политики». Он сообщил, что Москва и Минск готовят важный документ о приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие четыре года.
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Координация Беларуси и России особенно востребована на международной арене «в условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов».
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