Макей рассказал о сотрудничестве с Россией

Координация Беларуси и России особенно востребована на международной арене «в условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов».

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 29 мая.

По словам Макея, политический диалог между Беларусью и Россией развивается «поступательно и последовательно» по всем направлениям.

Министр считает, что координация двух стран особенно востребована на международной арене «в условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов».

Он подчеркнул, что «союзнические отношения с Россией - это константа, базовый элемент нашей внешней политики».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что регулярные встречи помогают «реализовывать шаги по проведению согласованной внешней политики». Он сообщил, что Москва и Минск готовят важный документ о приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие четыре года.