Пожар за «Радугой»

25 мая, в пятницу, на улице Октябрьской горел жилой дом.

25 мая за торговым центром «Радуга» по улице Октябрьской горел жилой дом. Случайные прохожие могли даже на секундочку обмануться, ибо зарево от пожара было видно непосредственно над «Радугой». И зарево там было будь здоров.





По официальной информации, предоставленной Дзержинским РОЧС, возгорание произошло в одном из жилых помещений дома. Сообщение поступило около половины первого ночи. Дом разделен на 4 собственника, пострадавших нет. На данном этапе все материалы дела переданы в следственный комитет. Причины возгорания уточняются.

















