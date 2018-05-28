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Беларусь увязывает цены на бензин с российскими. В РФ они резко выросли
В России резко выросли цены на бензин. За неделю топливо там подорожало почти на один российский рубль (около 3 копеек в пересчете). Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации сообщает «
К примеру, цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88−90 копеек. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 рубля за литр (1,36 рубля), а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля (1,47 рубля). Если сравнивать с Беларусью, то на 29 мая у нас АИ-92 и АИ-95 стоят 1,29 и 1,37 рубля соответственно.
С учетом того, что
Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, что при нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси
«Наша стратегия остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти. Стоимость барреля нефти достигла $ 80. Действующий уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля», — отметил Игорь Ляшенко.
«При $ 80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр (от 1,61 до 1,71 рубля). Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации», — пояснил председатель «Белнефтехима». При изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до названного уровня.
«С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%», — сказал Игорь Ляшенко.
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За неделю топливо там подорожало почти на рубль (около 3 копеек в пересчете).
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