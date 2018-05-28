"Динамо-Минск": У нас один из самых скромных бюджетов в КХЛ

Минское «Динамо» утверждает, что бюджет клуба составляет менее 20 миллионов долларов . Более того, «зубры» входят в число самых бедных команд КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Неизменной политикой нашего клуба является поступательное снижение расходов и экономия бюджета, а также постоянное повышение доли коммерческих доходов. В последние годы в этом направлении удалось добиться существенных результатов. На данный момент ХК „Динамо-Минск“ обладает одним из наименее „весомых“ бюджетов в Континентальной хоккейной лиге, наравне с рижским „Динамо“, братиславским „Слованом“ и тольяттинской „Ладой“. При этом, несмотря на режим строгой экономии, наш клуб постоянно конкурирует за попадание в плей-офф и является одним из наиболее аккуратных плательщиков в лиге», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

При этом клуб отказался уточнить, какой же на самом деле бюджет минского «Динамо», сославшись на конфиденциальность этой информации. Что касается «снижения расходов и повышенной доли коммерческих доходов», то и по этой информации пояснений клуб не предоставил.

Отметим, что в статье говорилось не о конкретном бюджете за последний или следующий сезон, а о сумме, которая приблизительно тратится на «Динамо» в год с момента вступления команды в КХЛ.

В 2017 году телеканал ОНТ сообщил , что бюджет клуба составляет около 20 млн долларов. В 2014 году тогдашний генеральный директор «Динамо» Владимир Бережков утверждал о 19,7 млн долларов.

Также в клубе заявили, что фонд заработной платы в «Динамо» является конфиденциальной информацией. В январе «Прессбол» сообщил, что только на зарплату хоккеистов клуб тратит 600−650 тысяч долларов в месяц с июля по апрель. Генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец назвал эти данные «очень близкими к истине».

В сезоне-2017/2018 «зубры» заняли 10 место из 13 клубов Западной конференции КХЛ, отстав от зоны плей-офф на 10 очков.