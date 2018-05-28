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"Динамо-Минск": У нас один из самых скромных бюджетов в КХЛ
Минское «Динамо» утверждает, что бюджет клуба составляет менее
«Неизменной политикой нашего клуба является поступательное снижение расходов и экономия бюджета, а также постоянное повышение доли коммерческих доходов. В последние годы в этом направлении удалось добиться существенных результатов. На данный момент ХК „Динамо-Минск“ обладает одним из наименее „весомых“ бюджетов в Континентальной хоккейной лиге, наравне с рижским „Динамо“, братиславским „Слованом“ и тольяттинской „Ладой“. При этом, несмотря на режим строгой экономии, наш клуб постоянно конкурирует за попадание в плей-офф и является одним из наиболее аккуратных плательщиков в лиге», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».
При этом клуб отказался уточнить, какой же на самом деле бюджет минского «Динамо», сославшись на конфиденциальность этой информации. Что касается «снижения расходов и повышенной доли коммерческих доходов», то и по этой информации пояснений клуб не предоставил.
Отметим, что в
В 2017 году телеканал ОНТ
Также в клубе заявили, что фонд заработной платы в «Динамо» является конфиденциальной информацией. В январе
В сезоне-2017/2018 «зубры» заняли 10 место из 13 клубов Западной конференции КХЛ, отстав от зоны плей-офф на 10 очков.
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Минское "Динамо" утверждает, что бюджет клуба в следующем сезоне будет менее 20 миллионов долларов. Более того, "зубры" входят в число самых бедных команд КХЛ.
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