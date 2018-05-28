ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский фильм впервые за 15 лет попал в конкурс фестиваля в Карловых Варах

29.05.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мировая премьера дебютного полнометражного фильма Дарьи Жук «Хрусталь» состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия). Это крупнейший кинофорум класса «А» в Центральной и Восточной Европе. Фильм белоруски примет участие в программе «К Востоку от Запада», а также откроет эту конкурсную секцию.


О чем кино:

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты». В фильме показана панорама жизни 90-х: молодёжные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.

Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли в ленте исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодёжка»), актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей и другие актеры.


Ещё на этапе производства фильм привлек внимание зарубежных кинопрофессионалов. «Хрусталь» был представлен в рамках международных фестивалей в Нью-Йорке (США), Котбусе (Германия) и Таллине (Эстония). На последнем работа Дарьи Жук удостоилась приза за лучший кинопроект.

Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауретами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 г.


53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля. Среди фильмов, ранее принимавших участие в кинофоруме, — «Брат» Алексея Балабанова, «Амели» Жан-Пьера Жене, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие картины, ставшие культовыми. В последний раз Беларусь была представлена в конкурсной программе фестиваля в 2004 году фильмом «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко.

Выход фильма «Хрусталь» в Беларуси ожидается в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая премьера дебютного полнометражного фильма Дарьи Жук "Хрусталь" состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).
 
Новости дня
Новости разные
 
"ЮТэйр" в июне откроет рейсы из Сургута в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика