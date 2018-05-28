Накопить на строительство квартиры за три года: как будет работать система стройсбережений

Систему жилищно-строительных сбережений, которая успешно работает во многих странах Европы, намерены внедрить и в Беларуси. О том, какой она может быть, БЕЛТА рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

— Есть категории граждан, для которых господдержка в строительстве не предусмотрена. Уже около 10 лет то активизируется, то затухает работа над системой жилищно-строительных сбережений. Проект указа внесен в правительство. Сейчас ведутся дебаты, не все стороны пока согласились с некоторыми особенностями этой системы, — рассказал Александр Горваль.

Новая схема предусматривает период от трех до семи лет, за время которого необходимо накопить не менее 30% от стоимости будущего жилья. На остальные 70% стоимости предоставляется кредит на период от 15 до 20 лет. Ставка по кредиту будет на 1−2 процентных пункта ниже рыночной. Сегодня по самым доступным кредитам на недвижимость, предоставляемых на общих основаниях, ставка составляет 13,5%. Выгода очевидна, однако некоторые не понимают ее, мол, обычный заем выгоднее. С одной стороны это так, но в этом случае придется намного дольше копить на жилье.

Система жилищно-строительных сбережений давно показала свою эффективность, она одинакова во всем мире и не является нашим изобретением. Важно понимать, что ее действие растянуто во времени. Первая стройка по системе жилищно-строительных сбережений начнется только после завершения минимального накопительного периода, то есть через три года. Скорее всего, только после этого люди будут массово проявлять к ней интерес. Так, в Казахстане эта система заработала спустя 8 лет после вступления в силу закона о стройсбережениях — понадобилось немало времени для его осмысления.

— Предусматривает ли новая система некую государственную поддержку?

— Все граждане имеют право накапливать деньги по этой системе, в том числе не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но господдержка действительно предусмотрена — в виде государственной премии, которая составляет 20% размера ставки рефинансирования. Она призвана защитить от рисков, несколько сгладить инфляционные потери. Мы настаиваем на том, чтобы эта премия выдавалась всем участникам системы, особенно на старте, чтобы создать некие преференции для увеличения интереса к участию в ней. Далее время покажет целесообразность предоставления господдержки всем гражданам. Например, в Германии только небольшая группа населения еще имеет некоторые выплаты в виде госпремии. Планируется, что система будет работать только за счет внутренних ресурсов, то есть будет закрытого типа.

— Банки уже проявляют интерес к участию в системе жилищно-строительных сбережений?

— Некоторые уже высказывают заинтересованность. Это открытая система, любой банк может войти в нее. Она может стать настоящим примером государственно-частного партнерства, который бы действительно работал на практике. Этот механизм выгоден для всех его участников. Для банков — потому что привлекаются дешевые ресурсы от населения, а не дорогие на межбанковском рынке; для значительной массы населения — потому что создаются условия для накопления и выгодного получения кредита. И для экономики это выгодно, так как приводится в действие мультипликативный эффект: от каждого вложенного в эту систему рубля смежные со строительством отрасли тоже начинают активнее работать. Не все понимают, насколько эффективна эта система. В капиталистических странах ее изначально формировали не только для того, чтобы помогать людям, а и для того, чтобы связать деньги и сформировать финансовую подушку для государства.

— Будет ли работать предлагаемая система для приобретения жилья на вторичном рынке?

— Пока речь идет только о строительстве, реконструкции, модернизации жилья. Покупка жилья со вторичного рынка не предусматривает такого вливания денег в экономику. Хотя в перспективе, безусловно, нужно будет и к этому прийти. В Австрии, Франции, где работают аналогичные системы, не ограничивают людей в целях накопления — будь то строительство, покупка или ремонт.