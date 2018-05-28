Пять мифов про готовку, которые чреваты пищевым отравлением

Министерство здравоохранения и социальных служб США разоблачило популярные заблуждения насчет безопасного процесса готовки.



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Пищевой отравление — это ерунда. Надо только потерпеть день-другой, и все будет в порядке

Многие этого не знают, но некоторые пищевые отравления могут привести к серьезным и долгосрочным последствиям для здоровья. И, например, в США от пищевого отравления умирают около трех тысяч человек ежегодно.

Чтобы разморозить мясо, нужно достать его из холодильника

При комнатной температуре бактерии размножаются очень быстро. Поэтому не размораживайте мясо или рыбу на столе или кухонном ящике. Заранее переставьте продукты из морозильной камеры в холодильную, чтобы они там оттаяли — или используйте микроволновку с функцией разморозки. Также не маринуйте продукты при комнатной температуре, делайте это в холодильнике.

Если я буду чистить овощи или фрукты, мыть их до этого не обязательно

Мыть надо — потому что, нарезая овощи или фрукты, легко перенести вредные микроорганизмы с кожуры на мякоть плода.

Перед тем как готовить мясо, его надо помыть

Только кажется, что так мясо или рыба станут чище. На самом деле, промывая их перед готовкой, вы рискуете распространить бактерии по поверхности раковины. Там они соприкоснуться, например, с овощами или фруктами, которые позже вы положите в раковину. Приготовления мяса при правильной температуре достаточно, чтобы избавиться от бактерий.

Если я действительно хочу себя обезопасить, лучше помыть овощи и фрукты с мылом

Мыть овощи и фрукты лучше всего под проточной водой — без мыла и уж тем более моющего средства.