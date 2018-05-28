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Лавров: Москва и Минск обеспокоены применением силы в Донбассе
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Москва и Минск призвали полностью выполнять минские договоренности по урегулированию украинского кризиса, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает
Россия и Беларусь выразили обеспокоенность случаями применения силы в Донбассе.
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Стороны призвали полностью выполнять минские договоренности по украинскому урегулированию.
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