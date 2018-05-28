Лавров: Москва и Минск обеспокоены применением силы в Донбассе

Москва и Минск призвали полностью выполнять минские договоренности по урегулированию украинского кризиса, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Россия и Беларусь выразили обеспокоенность случаями применения силы в Донбассе.

«Говорили о необходимости полного выполнения минского комплекса мер по урегулированию внутриукраинского кризиса. Озабочены попытками и рецидивами силовых решений, в том числе в контексте тех изменений, которые принимаются в Киеве относительно подхода к так называемой реинтеграции Донбасса, который, по российской оценке, нарушает минский комплекс мер, равно как минский комплекс мер нарушают и действия по отмене закона «Об основах языковой политики Украины» и введение в действие нового закона об образовании», – сказал Лавров, который находится с визитом в Минске.