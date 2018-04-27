О соблюдении требований охраны труда и законодательства о труде при организации деятельности студенческих отрядов

С целью приобретения молодыми людьми навыков профессиональной, трудовой и управленческой деятельности, личностного развития молодежи, формирования гражданственностисоздаются студенческие отряды.

Важным моментом деятельности студенческих отрядов является обеспечение для студентов и учащихся безопасных условий труда.

При организации работ несовершеннолетних в составе студенческих отрядов нанимателям необходимо руководствоваться требованиями Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), Закона Республики Беларусь «Об охране труда» (далее – Закон), а также Указа Президента Республики Беларусь «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» от 16.04.2012 № 181 (далее – Указ).

Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест для участников студенческих отрядов должны утверждаться облисполкомами, Минским горисполкомом ежегодно до 1 января. При необходимости в эти перечни могут в установленном порядке вноситься дополнения и изменения.

Формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационными структурами, наделенными правами юридического лица (далее – ОО «БРСМ»), другими молодежными общественными объединениями (далее – направляющие организации).

В соответствии с требованиями пункта 1.8 Указа между направляющей организацией и принимающей организацией заключается договор, определяющий условия деятельности студенческого отряда с учетом требований законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда.

При этом необходимо отметить, что при организации деятельности студенческого отряда под требованиями законодательства о труде предполагается руководствоваться требованиями ТК и Закона.

Таким образом, при приеме на работу участников студенческих отрядов необходимо заключать с каждым из них трудовой договор.

Зачисление в студенческий отряд студентов и учащихся учреждений профессионально-технического, среднего специального, общего среднего образования согласно пункту 1.4 Указа должно проводиться при условии достижения ими возраста 14 лет, а также при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья.

Необходимо отметить, что все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру в соответствии с законодательством (статья 275 ТК и статья 16 Закона).

Обращаем внимание, что согласно статье 272 ТК заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.

С письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, только для выполнения легкой работы, которая не является вредной для его здоровья и развития и не препятствует получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Виды работ, которые могут выполнять учащиеся в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, а также нормы подъема и переноса тяжестей несовершеннолетними определены постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.10.2010 № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» и Министерства здравоохранения от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».

Также при выполнении работ несовершеннолетними учащимися необходимо руководствоваться нормами постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2013 № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Подбор видов работ для студенческих отрядов, в состав которых входят учащиеся получающие профессионально-техническое и среднее специальное образование, студенты, по возможности осуществляется с учетом профиля их подготовки.

Направляющие организации обеспечивают обучение участников студенческого отряда основам законодательства о труде, в том числе законодательства об охране труда, проведение инструктажей по предстоящей деятельности.

Согласно требованиям Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175, организации, которые привлекают к работам (оказанию услуг) обучающихся учреждений образования, проводят их обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Со стороны большинства работодателей, у которых были задействованы студенческие отряды, принимаются определенные меры для организации безопасного труда привлеченной в их состав молодежи.

Однако в 2017 году в организациях республики, где применялся труд молодежи, отмечены случаи не соблюдение отдельными нанимателями соблюдения требований законодательства.

Так, в нарушение требований пункта 1.8 Указа ненадлежащее оформлялись трудовые отношения с участниками студенческих отрядовв ОАО «Весейский Покров» Слуцкого района, ГСЛХУ «Боровлянскийспецлесхоз» Минского района Минской области.

Некоторыми нанимателями в нарушение Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47, осуществлялся допуск студентов и учащихся учреждений образования к выполнению работ без прохождения ими медицинского осмотра.

Так, без проведения медицинского осмотра к выполнению работ были допущены члены студенческих отрядов в ПРУП «Экспериментальная база «Котовского» Узденского района и БерезенскомРайПО Березинского района Минской области.

Имели место случаи допускак работе участников студенческих отрядов без прохождения необходимого обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Справочно: допуск учащихся без проведения с ними вводного и первичного инструктажа по охране труда осуществлялся в ОАО «Комаринский»,ОАО «Брагинка», ОАО «Пераможник» Брагинского района, КСУП «Судково», КСУП «Велетин», КСУП «Великоборский», КСУП «Экспериментальная база «Стреличево» Хойникского района, ГЛХУ «Василевичский лесхоз» Речицкого района Гомельской области. Вводный инструктаж не проводился участникам студенческого отряда ГУО «Оздоровительный лагерь «Волна» Кобринского района Брестской области. Также допускались нарушения при проведении инструктажей по охране труда в КУП «Жилтеплострой» Крупского района, СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Солигорского района Минской области, ДОЛ «Чайка» Ляховичского района Брестской области.

При обследовании рабочих мест, где применялся труд учащихся, были установлены факты нарушения требований Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209, в части необеспечения членов студенческих отрядов средствами индивидуальной защиты.

Справочно: факты необеспечения членов студенческих отрядов средствами индивидуальной защиты были установлены в ОАО «Новая Друть» Белыничского района, Дрибинском УКП «Жилкомхоз», ОАО «ЧерневкаАгро» Дрибинского района, ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266», Круглянском УКП «Жилкомхоз», ОАО «Комсеничи», КСУП «Некрасово-Агро», КСУП «Круглянский-Агро», ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» Круглянского района, ОАО «Амкодор-Шклов», ЗАО «Большие Славени», ОАО «Полыковичское» Шкловского района, ОАО «Дужевка» Чаусского района, РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района, ОАО «Октябрь-Березки», ОАО «Липовка» Хотимского района, ОАО «Милославичский», ОАО «Климовичирайагропромтехснаб» Климовичского района Могилевской области, ОАО «САДКОМ» Стародорожскогого района, Минской областной опытной сельскохозяйственной станции НАН Беларуси Червенского районаМинской области, а также в отдельных организациях Речицкого, Брагинского, Хойникского районов Гомельской области.

Не единичными выявлялись нарушения иных требований законодательства об охране труда, допускаемые нанимателями при организации труда участников строительных отрядов.

Так, на строительных объектах ОАО «МАПИД», филиала СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» и организациях г. Минска (ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2», ЧПУП «Завод СВТ», ПЧУП «Светоприбор», и ОАО «Керамин»Завод железобетонных изделий УП «Минскметрострой», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ЗАО «Универсам Первомайский» (ул. Руссиянова, 7), ОАО «УКХ «Минский моторный завод», УП «Минскводоканал», УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска») отсутствовали ограждения на границах опасных зон (перепадов высот).

В организациях Минской области и г. Минска (ДСУП «ПМК-201» Любанского района, СУ № 210 ОАО «Строительный трест № 35») несовершеннолетними участниками студенческих отрядов осуществлялось выполнение работ, допуск к которым разрешен только по достижении возраста 18 лет.

Также были выявлены нарушения в части организации деятельности студенческих отрядов на строительных объектах «Западный обход г. Бреста. 2-я очередь»филиала ОАО «Мостоотряд №58» и «Строительство завода по производству премиксов, суперконцентратов и комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных в г. Жабинка» ООО «Продом», на которых работали участники студенческого отряда УО «Брестский государственный технический университет».

Справочно:на строительном объекте филиала ОАО «Мостоотряд №58» участники студенческого отряда не имели требуемой профессиональной подготовки для выполнения отдельных видов работ, к которым они привлекались, не были ознакомлены с инструкциями по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ и с проектом производства работ. В протоколе проверки знаний по вопросам охраны труда от 10.07.2017 № 16 отсутствовали сведения о конкретных локальных нормативных правовых актах, нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах и видах работ, в объеме которых была проведена проверка знаний.

На строительном объекте ООО «Продом»учащиеся также не были ознакомлены с инструкциями по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, в том числе с проектом производства работ. Кроме того, в договоре, заключенном между направляющей организацией и ООО «Продом», отсутствовала информация о профессиях,видах работ и услуг к выполнению которых привлекались члены студенческого отряда.

В Могилевской области в ОАО «Амкодор-Шклов», ЗАО «Большие Славени», ОАО «Полыковичское» Шкловского районабыли выявлены нарушения, связанные с применением членами студенческих отрядов неисправных приспособлений и инвентаря (лопаты, грабли и т.д., с самодельными необработанными ручками, имеющими трещины, выщерблины, заусенцы, сучки и прочие неровности).

Приведенные примеры свидетельствуют о ненадлежащем исполнении отдельными должностными лицами принимающих организаций своих обязанностей, предусмотренных законодательством, при регулировании труда молодежи в студенческих отрядах.

Учитывая изложенное, в целях соблюдения трудовых прав участников студенческих отрядов, а также предупреждения несчастных случаев при выполнении ими работ.

Руководителям организаций, направляющих студенческие отряды осуществлять:

зачисление в студенческий отряд студентов и учащихся учреждений образования при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья;

проведение обучения по вопросам трудового законодательства и охраны труда с обучающимися учреждений образования вне учебных занятий (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, иные трудовые объединения, сельскохозяйственные, строительные и другие работы) в учреждениях образования.

Руководителям организаций, принимающих студенческие отряды обеспечить:

заключение трудового договора с каждым участником студенческого отряда при приеме его на работу;

соответствие рабочих мест требованиям нормативных правовых актов по охране труда, на которых будут выполнять работы участники студенческих отрядов;

проведение участникам студенческих отрядов обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

исключение случаев приема и оформления на работу, лиц моложе восемнадцати лет к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к подземным и горным работам. Не допускать участников студенческих отрядов без наличия требуемой по нормам специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты.