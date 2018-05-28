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Последний звонок без спиртного
29.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
В Волковыске 30 мая с 8 до 13 часов не будут продавать алкогольные напитки — от пива и до самых крепких. Подобную меру традиционно вводят для охраны правопорядка и недопущения того, чтобы в важный для выпускников день многие употребляли алкоголь. Впрочем, многие саркастически относятся к подобным запретам: все, кто хочет купить алкоголь, покупают его заранее — в том числе и те выпускники, которым к последнему звонку уже есть 18 лет.
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Последние звонки для белорусских школьников прозвенят в среду 30 мая по всей республике. В Волковыске 30 мая с 8 до 13 часов не будут...
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