Последний звонок без спиртного





Последние звонки для белорусских школьников прозвенят в среду 30 мая по всей республике.

В Волковыске 30 мая с 8 до 13 часов не будут продавать алкогольные напитки — от пива и до самых крепких. Подобную меру традиционно вводят для охраны правопорядка и недопущения того, чтобы в важный для выпускников день многие употребляли алкоголь. Впрочем, многие саркастически относятся к подобным запретам: все, кто хочет купить алкоголь, покупают его заранее — в том числе и те выпускники, которым к последнему звонку уже есть 18 лет.