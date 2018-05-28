Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз на время крупных спортивных турниров в Беларуси и России

Сегодня же перспективы белорусско-российских отношений обсудили в МИДе. Межправительственное соглашение о признании виз будет действовать во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне, и на время II Европейских игр – их Беларусь примет в следующем году.

Таким образом, болельщикам на это время не нужна будет российская виза, если они едут в Минск транзитом через Москву и наоборот. Комментируя соглашение, Владимир Макей отметил, что переговоры между внешнеполитическими ведомствами двух стран были, как всегда, интенсивными и открытыми. А темы, которые сегодня обсуждались в МИДе, касались как экономических и интеграционных задач Минска и Москвы, так и международной повестки.