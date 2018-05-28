ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И дождь, и солнце. Каким будет лето в этом году

29.05.2018 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A

И дождь, и солнце. Каким будет лето в этом годуИ дождь, и солнце. Каким будет лето в этом году
29 мая 2018 в 10:29
Наталья Костюкевич / TUT.BY

Июнь в этом году начнется с похолодания. А каким будет лето? Примерный прогноз можно составить не только по данным синоптиков, но и по народным приметам.

Начнется с похолодания
В Белгидромете пояснили, что прогнозов на все лето не делают. Как ранее говорили в организации, это происходит потому, что у сезонных прогнозов очень плохая оправдываемость. Только в последний день мая будет готов экспериментальный прогноз на июнь.
При этом предполагается, что календарное лето начнется с похолодания, но благодаря скандинавскому антициклону дни будут солнечными, а вот ночи холодными, и в предстоящие выходные есть вероятность ночных заморозков.
Если верить данным BBC Weather, в Минске в начале июня будет немного облачно и чуть ветрено. Прогнозируют, что 4 июня днем воздух прогреется до + 25 °C, минимальная температура днем отмечена на 6 июня + 16 °C.
В Белгидромете рассказали, что лето в Беларуси начинается с перехода среднесуточной температуры через + 14 °C. Это обычно происходит на юге во второй декаде и на севере в третьей декаде мая.
Белорусское лето считается теплым и достаточно солнечным, средняя температура воздуха за все лето по Беларуси + 17,3°С.
Самое теплое лето специалисты фиксировали в 2010 году, когда средняя за сезон температура достигла + 20,6°С. Самое холодное было в 1962 году, когда в среднем было +14,9°С.
Абсолютный температурный максимум был зарегистрирован 8 августа 2010 года в Гомеле. Это +38,9°С. До этого абсолютный максимум был 20 августа 1946 года в Василевичах — + 38 °C. Рекорд держался 64 года.
Самая низкая температура летом была ночью 30 августа в 1966 году на метеостанции Полесская, она составила — 3,4°С.

В России на границе с Беларусью прогнозируют обычное лето
Росгидромет регулярно делает вероятностный прогноз температурного режима на территории России. Сейчас в открытом доступе есть вариант на апрель-сентябрь 2018 года. Эти данные сопровождаются пояснением, что информация со временем будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
По этому прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, среднемесячная температура в июне, июле и августе будет на 20% выше нормы, то есть близкой к средним многолетним значениям.
Однако, как ранее нам сообщили в Росгидромете, перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. Это методологически неправильно, потому что нужно знать наши нормы, и у нас могут быть совершенно другие климатические процессы.

«Летом солнечные дни будут чередоваться с дождливыми»
Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская отмечает, что по народным приметам это лето будет комфортным: тепло, но периодически будут идти дожди. При этом жара пока не прогнозируется. По ее словам, погода становится более стабильной после Дня Николая. У нас их два: зимний и весенний. Весенний — 22 мая. До этого дня стабильной погоды, как правило, нет. В народе так и говорят: «Да Міколы — няма дабра ніколі».
— Действительно, до 22 мая у нас еще было как-то довольно прохладно, а потом, начиная с 23 мая, буквально в ночь, температура начала повышаться. 24?25 мая температура воздуха была, как парное молоко. Говорят, что «Мікола за руку цяпло прыводзіць на зямлю», — отмечает фольклорист.
24 мая — День Макея мокрого. В этот день обращают внимание на то, идет ли дождь. Если он есть, то осадков в течение месяца будет очень много.
— Макей выдался очень неплохим, — говорит Елена Довнар-Запольская.
Напомним, что 24 мая, в четверг, ночью местами был кратковременный дождь, а днем преимущественно без осадков. Лишь по востоку Беларуси прогнозировали кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.
— 25 мая на Ефросинью тоже был хороший восход солнца, но уже ночью пошли дожди. Причем дождь был фрагментарный, ливневый, как бывает летом, — говорит собеседница. По этой примете можно предположить, что летом солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, причем погода будет меняться даже в течение дня.
27 мая отмечали Троицу или, как ее еще называют, Семуху. Считается, что такая же погода, как в этот день, будет на протяжении семи недель.
По словам Елены Довнар-Запольской, также стоит обратить внимание на погоду на Купалье — по разным календарям его отмечают с 21 на 22 июня и с 6 на 7 июля. 22 июня — это еще день летнего солнцестояния. И если в этот день будет жарко, то, считается, лето будет хорошим.
А если будет солнечно на Илью 2 августа, то после этого будет жарить солнце.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И дождь, и солнце. Каким будет лето в этом году 29 мая 2018 в 10:29 Наталья Костюкевич / TUT.BY Июнь в этом году начнется с похолодания. А каким будет лето? Примерный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Макей и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз на время крупных спортивных турниров в Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика