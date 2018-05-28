В Беларуси растет число киберкраж с карточек, данные воруют также через соцсети. Как защититься

В Беларуси продолжает увеличиваться число киберпреступлений с использованием банковских карточек, в том числе с помощью взлома учетных записей пользователей в соцсетях. Это следует из данных банковского процессингового центра, которые были разосланы банкам. При этом подавляющее большинство несанкционированных операций с использованием реквизитов карточек (в отличие от 2016 и 2017 годов) приходится на интернет-торговцев, зарегистрированных на территории Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

При этом растет не только число мошеннических операций по карточкам банков, но общая и средняя суммы, которые были украдены злоумышленниками.

— В 1-м квартале 2018 года количество таких операций увеличилось на 14% по сравнению с 4 кварталом 2017 года, при этом незначительно уменьшилось по сравнению с 1 кварталом 2017 (на 13%), говорится в письме, направленном в банки. — Общая сумма мошеннических операций с использованием реквизитов карточек увеличилась более чем в два раза по сравнению с 4-м кварталом 2017 года и на 87% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.

В первом квартале этого года средняя сумма одной мошеннической операции без присутствия карточки составила 47 долларов (для сравнения: в 4-м квартале 2017-го она составляла 25 долларов, а в первом квартале 2017-го — 22 доллара).

— Такая тенденция объясняется общемировым ростом киберпреступлений, постоянным ростом сферы интернет-коммерции, а также значительным увеличением случаев компрометации данных держателей посредством фишинга с применением социальной инженерии и взлома учетных записей пользователей в социальных сетях с последующим проведением мошеннических операций на сайтах, — отмечается в письме банковского процессингового центра.

Большинство краж — 94,7% в первом квартале этого года — было совершено без присутствия карточки, то есть удаленно. Еще 4,7% незаконных операций с банковскими платежными карточками приходятся на операции с использованием поддельных карточек.

К примеру, в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем 2017-го число мошеннических операций с использованием поддельных карточек выросло на 56%, общая украденная сумма — на 72%, а средняя сумма «чека» — на 10%.

— Абсолютное большинство карточек, по которым прошли мошеннические операции с использованием поддельных карточек в 1-м квартале 2018 года, как и в предыдущем году, подверглись скимингу на территории Украины — 37% от общего количества скомпрометированных карточек, при этом все мошеннические операции после компрометации в Украине (преимущественно в банкоматах города Киева и Одесской области) проводились в Индонезии; 28% карточек были скомпрометированы на территории Российской Федерации (все случаи мошенничества по поддельным карточкам, после компрометации в РФ, были совершены в банкоматах Индии); по 6% приходятся на Малайзию, Мексику, Великобританию и США; оставшиеся 11% приходятся на Индию, Индонезию, Перу и Грецию, — говорится в письме.

Лидирующую позицию по использованию поддельных карточек в 1-м квартале 2018 года занимает Индонезия — 54,3% от общего объема мошеннических операций с использованием поддельных карточек; 31,4% от общего объема приходится на долю Индии; 11,4% — на долю США и 2,9% на Перу.

Основной причиной роста мошенничества по типу социальная инженерия является недостаток информации и плохая осведомленность держателей банковских платежных карточек о данном виде мошенничества, существующих мошеннических схемах и приемах. Поэтому обучение держателей основам безопасности при проведении расчетов по карточкам является самым эффективным методом борьбы с социальной инженерией.

— Лучшим способом борьбы с карточными мошенниками остается личная осторожность каждого участника безналичных расчетов. Держатели банковских платежных карточек должны быть осведомлены, что банки никогда не направляют запросы, не осуществляют телефонные звонки и не отправляют SMS-сообщения о блокировке корочек на номера мобильных телефонов держателей для уточнения реквизитов карточки или персональных данных. Также напоминаем, что держатели должны быть проинформированы о недопущении разглашения реквизитов карточки посторонним лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка и лицам, которые пытаются помочь при использовании карточки.

В банковском процессинговом центре советуют банкам, что, учитывая значительный рост мошенничества по типу социальная инженерия в Беларуси, необходимо уделять внимание работе с держателями по поводу возможностей подключаемых услуг, настройки лимитов, использования либо блокировки неиспользуемых сервисов, чтобы ограничить возможное использование мошенниками.