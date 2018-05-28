|
ИТ-компании становятся драйвером рынка офисной недвижимости. К чему готовится девелоперам
29.05.2018 12:33 — Разное | ProBusiness
Компании из сферы высоких технологий становятся основными арендаторами офисов сегодня. Что важно учитывать девелоперам, застройщикам, арендодателям, чтобы заработать на этом тренде. Этот вопрос обсуждался участниками конференции «Коммерческая недвижимость — 2018. Откровенный диалог», которая состоялась на днях в Минске. Приводим несколько ключевых слайдов и тезисов от экспертов Colliers International.
Генеральный партнер события — компания
На что обратить внимание девелоперам
Комментирует Денис Четвериков, партнер, директор департамента исследований и консалтинга Colliers International (Беларусь)
— ИT-отрасль в Беларуси развивается очень бурно. Есть компании, которым надо и 2 тыс. м2, и 10 тыс. м2. Некоторым – 30−40 тыс. м2.
Сегодня в нашей компании 85% заявок на офисы класса B1 – это заявки, которые поступают от компаний высокотехнологичной сферы.
Вывод: спрос на качественные офисные помещения со стороны ИТ-компаний есть. Но предложение маленькое.
Ввод в эксплуатацию офисов класса B1, тыс м2
Что важно учесть девелоперам. Казалось бы, для многих девелоперов ситуация ясна: давайте строить офисы для ИТ-компаний. Но на самом деле, вопрос я бы поставил по-другому: какие офисы строить для ИТ? Где и когда?
1. Уже сейчас айтишникам нужны глубокие этажи, с игровыми зонами, с душевыми, велопарковками и т.д. В результате должны появиться офисы, которые обеспечивают полный жизненный цикл: не только стены с компьютером, но места, где можно отдыхать, чинить машину, оставить детей, покушать, заняться спортом, поспать, пообщаться с друзьями и прочее.
2. Сейчас практически все объекты в Минске примерно одинаковы. Но чтобы завоевать свое место, бизнес-центрам надо задуматься над позиционированием, нужно как-то отличаться от других.
Мы ждем, что наряду с ростом предложения, девелоперы будут учитывать и запросы ИТ-компаний по качеству площадей, обратят внимание на тренды, которые есть на развитых западных рынках.
Как арендодателям понять клиента из ИТ
Рассказывает Игорь Темнышев, директор департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International, Санкт-Петербург.
— Экономика России, Беларуси, Украины развивается по схожим направлениям. Поэтому и тенденции на рынке офисной недвижимости наших стран так или иначе похожи.
Тренд, который мы наблюдаем и на российском, и на белорусском рынках — одним из его драйверов становятся ИТ-компании. У нас в Питере — что релевантно и Минску — в структуре спроса на офисную недвижимость в 2017 лидирует именно технологическая сфера. Посмотрите на этот слайд:
Разделение спроса на офисную недвижимость по секторам экономики, 2017
Ни для кого не секрет, что в Минске и Санкт-Петербурге с советских времен очень сильная математическая школа. Поэтому, естественно, в наших городах хорошие кадры для ИТ.
Отмечу несколько особенностей, которые важно учитывать девелоперам при работе с ИТ-компаниями.
1. Понимание профиля клиента. Объективно у ИТ-компаний есть потребность в высоком качестве помещений. Но при этом девелоперы, арендодатели привыкли смешивать эти потребности «в одну кучу». Однако все ИТ-компании разные. Могу выделить несколько типов.
ИТ: типы компаний и что они ищут
Возьмем, к примеру, центры разработки глобальных международных компаний. Их бизнес иерархичен, у него есть определенные стандарты, распространяющиеся на все страны. И офис такие компании будут искаться исходя из этих стандартов.
Еще один тип: локальные, быстроразвивающиеся компании. Стандарты там еще формируются. Эти компании выросли с локальных рынков до глобального уровня, их штаб-квартиры переехали в Пенсильванию, например. Но здесь, в СНГ, остаются основные центры разработки. Среди таких арендаторов есть компании, собственники которых предпочитают низкую стоимость и могут нормально относиться к низкому качеству офисов. Начинали они работу в условном «НИИ цитологии и генетики», где сотрудники сидели друг на друге, без вентиляции. А сейчас в эти компании приходит молодая поросль, которая поработала, условно, в Google. И, естественно, начинаются проблемы: трудно привлекать сильные таланты, если в Google офис круче. Поэтому такие бизнесы также начинают переезжать в качественные помещения.
Вывод — нужно хорошо понимать профиль покупателя или арендатора офиса. В ритейле это давно делают, на рынке офисной недвижимости следует использовать такой же подход.
Отмечу также, что рынок Минска — очень интересная история с точки зрения офисной недвижимости. Он точно будет развиваться и расти.
Динамика ввода в эксплуатацию офисных площадей
И компании, которые правильно поймут конъюнктуру, спрос и будут строить те офисы, которые нужны арендаторам, заработают хорошие деньги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании из сферы высоких технологий становятся основными арендаторами офисов сегодня. Что важно учитывать девелоперам, застройщикам, арендодателям, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)