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Продукт будущего: белорусский кирпич выходит на внешний рынок

29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Экологичный белорусский кирпич завоевывает позиции. Продукцию уже оценили в России, теперь производители намерены наладить поставки в Европу. Из чего делают сам кирпич и что из него строят, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Кирпич к кирпичу: свой дом житель Минской области Владимир Заровский строил сам. Новые керамические блоки пока не популярны в Беларуси. Но мужчина признается: о своем выборе ни разу не пожалел.

«При строительстве дома я сэкономил на растворе, на подсобных рабочих, процесс строительства коробки занял примерно две недели», – отмечает Владимир.

Строители называют его продуктом будущего. Керамический блок хорошо держит тепло, обладает высокой звукоизоляцией и в два с половиной раза легче обычного кирпича.

«Большое достоинство, что до девяти этажей стены могут быть несущими, то есть не надо возводить каркас», – говорит заместитель директора завода-производителя по экономике Наталья Берковская.

Опилки, глина, вода – состав высокоэкологичного материала простой. При этом он очень прочный. На производстве кирпич проходит строгую проверку перед тем, как попасть к покупателю.

«Кирпич должен быть прочным на сжатие, на изгиб, выдерживать мороз и быть правильных размеров. И в данный момент мы испытаем его на сжатие.  У нас есть определенная цифра в килоньютонах, которую должен выдерживать кирпич. Этот выдерживает более 187 с половиной, соответственно, кирпич проверку прошел», – поясняет инженер-технолог Владислав Стойков.

Для повышения качества продукции предприятие модернизируют. В год на это тратят около миллиона долларов.

Ежемесячно на заводе выпускают около шести миллионов штук кирпича. Продукцию отправляют в Россию. Следующий шаг – выйти на рынок стран Балтии, соседи уже проявляют интерес к экологически чистому кирпичу.

Из такого кирпича построены, в частности, Минск-Арена и Национальная библиотека Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси разработали инновационный стройматериал, который хорошо держит тепло, обеспечивает звукоизоляцию и в два с половиной раза легче обычного.
 
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