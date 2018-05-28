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Продукт будущего: белорусский кирпич выходит на внешний рынок
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Экологичный белорусский кирпич завоевывает позиции. Продукцию уже оценили в России, теперь производители намерены наладить поставки в Европу. Из чего делают сам кирпич и что из него строят, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Кирпич к кирпичу: свой дом житель Минской области Владимир Заровский строил сам. Новые керамические блоки пока не популярны в Беларуси. Но мужчина признается: о своем выборе ни разу не пожалел.
Строители называют его продуктом будущего. Керамический блок хорошо держит тепло, обладает высокой
Опилки, глина, вода – состав высокоэкологичного материала простой. При этом он очень прочный. На производстве кирпич проходит строгую проверку перед тем, как попасть к покупателю.
Для повышения качества продукции предприятие модернизируют. В год на это тратят около миллиона долларов.
Ежемесячно на заводе выпускают около шести миллионов штук кирпича. Продукцию отправляют в Россию. Следующий шаг – выйти на рынок стран Балтии, соседи уже проявляют интерес к экологически чистому кирпичу.
Из такого кирпича построены, в частности,
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