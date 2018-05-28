​«Стоит ли оставаться здесь?». Жуткие кадры разрушительного наводнения в США опубликованы в Сети

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Драматичные кадры последствий разрушительного наводнения в США появились в Интернете. Снимки сделаны дроном в штате Мэриленд, который накрыло внезапное мощное наводнение.

К примеру, в городе Элликотт это уже второй масштабный потоп за два года.

Из-за наводнения парализованным оказался центр города. Владельцы бизнеса, а также местные жители пишут в соцсетях: «Стоит ли оставаться здесь после такого разрушения?».