|
«Стоит ли оставаться здесь?». Жуткие кадры разрушительного наводнения в США опубликованы в Сети
Драматичные кадры последствий разрушительного наводнения в США появились в Интернете. Снимки сделаны дроном в штате Мэриленд, который накрыло внезапное мощное наводнение.
К примеру, в городе Элликотт это уже второй масштабный потоп за два года.
Из-за наводнения парализованным оказался центр города. Владельцы бизнеса, а также местные жители пишут в соцсетях: «Стоит ли оставаться здесь после такого разрушения?».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Элликотт это уже второй масштабный потоп за два года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)