Пьяный водитель врезался в повозку, один человек погиб

ДТП произошло 28 мая примерно в13.50 в деревне Большие Жаберичи.

За рулём «Ауди-80» был 30-летний нетрезвый житель (2,2 промилле). Рядом сидел владелец автомобиля, который также выпил перед поездкой. Мужчина въехал в двигавшуюся в попутном направлении гужевую повозку, которой управлял 58-летний местный житель (он от травм скончался на месте), пишет БЕЛТА.

Повозка разбита, у лошади переломаны ноги. После ДТП водитель легковушки скрылся. Но спустя 40 минут его машину нашли в соседней деревне.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.