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Лавров: все больше стран заинтересованы в свободной торговле с ЕАЭС

29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

По итогам встречи руководитель российского МИД сообщил журналистам:

- Мы подробно, в течение часа, рассмотрели весь спектр отношений между нашими странами, работу Союзного государства, ход подготовки к заседанию его Высшего Госсовета. И разработку дополнительных документов, которые будут способствовать продвижению в таком важном вопросе как обеспечение равных прав гражданам России и Беларуси.

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Президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В частности, пояснил Сергей Лавров, сегодня он со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем подпишет межправительственное соглашение, которое обеспечит безвизовый проезд иностранных граждан через территорию наших стран для участия в мероприятиях чемпионата мира по футболу в этом году в России - и Вторых Европейских игр 2019 года в Минске:

- Это очень серьезный и конкретный шаг к выработке практических договоренностей о единой политике в сфере виз для иностранных граждан.

Российский министр сообщил также, что обсуждал с Президентом Беларуси отношения между нашими странами с одной стороны, а также Евросоюзом и НАТО - с другой:

- У нас единая позиция: мы союзники, и мы не ищем ни с кем конфронтации. Мы хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности - когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами. В том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между Евразийским экономическим союзом, с одной стороны, и зарубежными партнерами. Все больше и больше стран, которые заинтересованы в подписании соглашений о свободной торговле с ЕАЭС. И Россия с Беларусью будут делать все, чтобы Евразийский экономический союз укреплялся и развивался - в том числе в плане расширения географии партнерских отношений с другими странами. И не только странами, но и интеграционными объединениями.

По словам Сергея Лаврова, он весьма удовлетворен состоявшимся разговором с Александром Лукашенко:

- Мы признательны Президенту Республики Беларусь за неизменное внимание ко взаимодействию наших стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото: БЕЛТА По итогам встречи руководитель российского МИД сообщил журналистам: - Мы подробно, в течение часа, рассмотрели весь спектр отношений между...
 
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