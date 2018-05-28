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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ивановском районе легковушка врезалась в дом Фото: vk.com/gaiivanovobel По предварительным данным, молодой человек, сидевший за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина...

По предварительным данным, молодой человек, сидевший за рулем автомобиля Volkswagen, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина остановилась после столкновения с углом строящегося частного дома. Кирпичная кладка частично разрушена, есть повреждения и у автомобиля. Водитель, к счастью, не пострадал и от госпитализации отказался.В Молодовском сельисполкоме дополнили, что ДТП совершил житель Иваново. Хозяину строящегося дома предстоит подсчитать убытки.