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Сыграть с бадминтонным роботом, пройти квест и получить приз - Международный олимпийский день пройдет в субботу в Минске
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
ФОТО: НОК
Гостей ожидают зоны активности по 35 видам спорта: легкой атлетике, акробатике, волейболу, спортивной и художественной гимнастике, гольфу, борьбе, фехтованию, бадминтону, баскетболу, гребле и другим.
В зонах активности можно будет попробовать заняться каждым из видов спорта. Например, сразиться с бадминтонным роботом-тренажером, выбрасывающим воланчики, забить семиметровый или постоять в воротах в гандбольном матче, поучаствовать в турнире по мини-гольфу, попробовать свои силы на тренажерах по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, посетить футбольный мастер-класс или сыграть в мини-теннис.
Несмотря на то, что праздник пройдет летом, представлены на нем будут и зимние виды спорта – биатлон, хоккей, керлинг и конькобежный спорт. В зоне активности хоккея, например, площадка будет покрыта сухим льдом, и под руководством профессиональных хоккеистов и ветеранов спорта все желающие смогут покататься на коньках и потренироваться в ведении шайбы. А конькобежцы докажут, что для того, чтобы заниматься этим видом спорта, не обязательно ждать зимы, и предложат всем желающим стать на роликовые коньки.
Это лишь малая часть того, что приготовили организаторы праздника. Участники смогут пройти «Олимпийский квест», говорит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Дмитрий Довгаленок:
- Это, в первую очередь, детский праздник, на котором ребенок сможет посетить максимальное количество понравившихся видов спорта и получить необходимую информацию о том, где можно ими заниматься. Мы придумали спортивный квест для детей. Каждый из участников на входе получит специальную аккредитацию. Ребенок, проходя через зоны активности разных видов спорта, будет получать специальные отметки – печати. Если он пройдет через 10 зон, получит первый приз – спортивную бутылку. Если посетит еще пять зон – мешок для сменной обуви. Самые активные участники, которые пройдут 20 видов спорта, получат в подарок часы с шагомером.
Во время праздника специалисты помогут детям определиться с выбором вида спорта: на СОК «Олимпийский» можно будет пройти тесты на предрасположенность к разным видам и обследоваться в передвижной лаборатории.
В Международном олимпийском дне в Минске примут участие многие известные спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр и международных соревнований Татьяна Белошапко, Александр Богданович, Александра Герасименя, Михаил Грабовский, Татьяна Ледовская, Александра Наркевич, Ксения Санкович и Надежда Скардино.
Спортивный праздник пройдет с 11.00 до 17.00.
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Сыграть с бадминтонным роботом, пройти квест и получить приз - Международный олимпийский день пройдет в субботу в Минске
ФОТО: НОК Гостей ожидают зоны активности по 35 видам спорта: легкой атлетике, акробатике, волейболу, спортивной и художественной гимнастике, гольфу, борьбе,...
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