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В Баку открыли "Южный газовый коридор" по поставке топлива в Европу
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Первая очередь предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" до турецкого города Эскишехир (первый газ прибудет туда 12 июня). Позже к месторождению могут добавиться другие источники, сообщает БЕЛТА.
Стоимость "Южного газового коридора" оценивается более чем в $40 млрд. По нему предполагается транспортировка в Европу через Грузию и Турцию 10 млрд куб.м азербайджанского газа.
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Первая очередь предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" до турецкого города Эскишехир (первый газ прибудет туда 12 июня). Позже к...
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