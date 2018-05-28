В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Баку открыли "Южный газовый коридор" по поставке топлива в Европу Первая очередь предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" до турецкого города Эскишехир (первый газ прибудет туда 12 июня). Позже к...

Первая очередь предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" до турецкого города Эскишехир (первый газ прибудет туда 12 июня). Позже к месторождению могут добавиться другие источники, сообщает БЕЛТА.Стоимость "Южного газового коридора" оценивается более чем в $40 млрд. По нему предполагается транспортировка в Европу через Грузию и Турцию 10 млрд куб.м азербайджанского газа.