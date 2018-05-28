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Шпулер: белорусских работников рекомендую всем западным инвесторам
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Теплая и дружеская встреча Александра Лукашенко со швейцарским бизнесменом проходила во Дворце Независимости.
Поcле нее Петер Шпулер признался журналистам:
- Мы очень довольны уровнем трудоспособности и высокой квалификацией, а также трудолюбием наших белорусских работников. Могу только посоветовать всем западным потенциальным инвесторам использовать рабочую силу из Беларуси!
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