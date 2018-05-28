|
Глава «Штадлер»: Боливия получит трамваи, сделанные под Минском
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото:
Об этом рассказал журналистам по итогам
- Мы практически с нуля построили предприятие в Беларуси, поставили на него ведущие западные технологии. И уже сегодня завод в Фаниполе способен практически на равных конкурировать с другими нашими производственными площадками. Недавно мы выиграли тендер на поставку трамваев в Боливию. Так вот, вся партия этих трамваев будет произведена именно здесь, под Минском. Это наш первый выход в Латинскую Америку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: БЕЛТА Об этом рассказал журналистам по итогам сегодняшней встречи с Президентом Беларуси председатель Совета директоров, владелец Группы компаний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)