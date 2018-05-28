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Макей и Лавров подписали соглашение по визам на время ЧМ по футболу
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Документом устанавливаются безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля 2018 года для иностранных болельщиков на период проведения чемпионата мира по футболу в России, а также безвизовый проезд и пребывание на территории Российской Федерации для иностранных болельщиков, следующих на II Европейские игры в Минске», - проинформировали в МИД Беларуси.
«Этот документ не только имеет практическое значение для болельщиков спортивных мероприятий, но и является важным шагом на пути формирования единого визового пространства – как двигаться к заключению соответствующего всеобъемлющего межправительственного соглашения на эту тему. Мы сегодня наметили конкретные шаги в этом направлении», - заявил глава МИД России на пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее планировалось, что между нашими странами к чемпионату мира по футболу будет подписано полноформатное соглашение о признании виз, но работа над документом еще не закончена.
Подписанное соглашение позволит, в частности, иностранцам с билетами на матчи ЧМ и паспортами болельщика во время мундиаля въехать в Россию без визы через территорию Беларуси. В иных случаях иностранцы с российской визой обязаны въезжать в Россию через международные пункты пропуска.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
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«Документом устанавливаются безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля 2018 года для иностранных болельщиков на период проведения чемпионата...
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