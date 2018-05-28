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Лукашенко: сотрудничество со «Штадлером» — яркий пример открытости белорусской экономики
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В 2010 году швейцарская компания «Штадлер Рейл Групп», выиграв непростой тендер, подписала контракт на поставку для Белорусской железной дороги современных пассажирских поездов нового формата. А в 2014-м организовала в Фаниполе и само производство железнодорожного и городского пассажирского электротранспорта. И ограничиваться этим не намерена, не скрывал удовлетворения Александр Лукашенко:
- Меня информировали, что у вашей компании есть планы по увеличению загрузки имеющихся мощностей, дальнейшему инвестированию в новые проекты в промышленном секторе Беларуси.
По итогам встречи Петер Шпулер пояснил журналистам:
- Наличие хороших контрактов в последнее время и хорошая загрузка подвигли нас подумать о дальнейшем расширении, дальнейших инвестициях. В первую очередь мы создадим производство электрических преобразователей для трамваев, которые будут экспортироваться в том числе в страны Западной Европы. Также мы расширим уже существующее производство вагонных кузовов до 300 единиц в год. В общей сложности оба проекта потребуют около 25 миллионов евро инвестиций. Впоследствии мы хотим расширить производство этих кузовов еще больше — до 450 в год.
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В 2010 году швейцарская компания «Штадлер Рейл Групп», выиграв непростой тендер, подписала контракт на поставку для Белорусской железной дороги современных...
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