В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: сотрудничество со «Штадлером» — яркий пример открытости белорусской экономики В 2010 году швейцарская компания «Штадлер Рейл Групп», выиграв непростой тендер, подписала контракт на поставку для Белорусской железной дороги современных...

В 2010 году швейцарская компания «Штадлер Рейл Групп», выиграв непростой тендер, подписала контракт на поставку для Белорусской железной дороги современных пассажирских поездов нового формата. А в 2014-м организовала в Фаниполе и само производство железнодорожного и городского пассажирского электротранспорта. И ограничиваться этим не намерена, не скрывал удовлетворения Александр Лукашенко:По итогам встречи Петер Шпулер пояснил журналистам:Фото: