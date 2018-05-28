ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: взаимодействие министерств иностранных дел Беларуси и России — пример практически всем ведомствам обеих стран

29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A





Александр Лукашенко сообщил, что взаимодействие белорусского и российского внешнеполитических ведомств он всегда приводит в пример ведомствам обеих стран:

- Именно как образец сотрудничества. Благодаря, прежде всего, министрам, вы всегда находите взаимопонимание, всегда исполняете запланированное. Что не сказать про множество иных планов, которые существуют в различных интеграционных структурах. Но сегодня очень важная встреча и в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего Государственного Совета. Нам надо еще раз обсудить детали этого мероприятия, уточнить его дату. 

Вторую причину важности этой встречи Президент обозначил так:

- Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваши впечатления и наметить перспективы нашего сотрудничества в международной сфере.



Ответное слово Сергея Лаврова было также весьма информативным:

- Передаю самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Подготовку к Высшему Госсовету мы уже обсудили с моим белорусским коллегой Владимиром Макеем. У нас пока нет препятствий, которые заставили бы менять подход к этому мероприятию. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ – Приоритетные направления и дальнейшие задачи по развитию Союзного государства до 2022 года включительно. Рассмотрели мы сегодня и целый ряд иных вопросов нашего взаимодействия, в том числе по итогам совместной коллегии двух внешнеполитических ведомств, которая прошла осенью прошлого года.



Читайте также

Макей: белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно
Обращаясь к Александру Лукашенко, Сергей Лавров поблагодарил его за высокую оценку:

- Будем стараться продолжать выполнять те решения, которые вы принимаете на встречах в рамках Высшего Госсовета, двусторонних визитов, и будем выполнять программу согласованных действий во внешнеполитической сфере, которую наши Главы государств утверждают. 

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства планируется провести в Минске во второй половине июня. А в октябре Могилев станет местом проведения Пятого Форума регионов Беларуси и России.

Фото: БЕЛТА
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сообщил, что взаимодействие белорусского и российского внешнеполитических ведомств он всегда приводит в пример ведомствам обеих...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Всё включено» или белорусский санаторий: что выбрать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика