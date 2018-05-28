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Лукашенко: взаимодействие министерств иностранных дел Беларуси и России — пример практически всем ведомствам обеих стран
29.05.2018 14:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Лукашенко сообщил, что взаимодействие белорусского и российского внешнеполитических ведомств он всегда приводит в пример ведомствам обеих стран:
- Именно как образец сотрудничества. Благодаря, прежде всего, министрам, вы всегда находите взаимопонимание, всегда исполняете запланированное. Что не сказать про множество иных планов, которые существуют в различных интеграционных структурах. Но сегодня очень важная встреча и в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего Государственного Совета. Нам надо еще раз обсудить детали этого мероприятия, уточнить его дату.
Вторую причину важности этой встречи Президент обозначил так:
- Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваши впечатления и наметить перспективы нашего сотрудничества в международной сфере.
Ответное слово Сергея Лаврова было также весьма информативным:
- Передаю самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Подготовку к Высшему Госсовету мы уже обсудили с моим белорусским коллегой Владимиром Макеем. У нас пока нет препятствий, которые заставили бы менять подход к этому мероприятию. Важно, что выносится на утверждение очень серьезный стратегический документ – Приоритетные направления и дальнейшие задачи по развитию Союзного государства до 2022 года включительно. Рассмотрели мы сегодня и целый ряд иных вопросов нашего взаимодействия, в том числе по итогам совместной коллегии двух внешнеполитических ведомств, которая прошла осенью прошлого года.
Обращаясь к Александру Лукашенко, Сергей Лавров поблагодарил его за высокую оценку:
- Будем стараться продолжать выполнять те решения, которые вы принимаете на встречах в рамках Высшего Госсовета, двусторонних визитов, и будем выполнять программу согласованных действий во внешнеполитической сфере, которую наши Главы государств утверждают.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства планируется провести в Минске во второй половине июня. А в октябре Могилев станет местом проведения Пятого Форума регионов Беларуси и России.
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Лукашенко: взаимодействие министерств иностранных дел Беларуси и России — пример практически всем ведомствам обеих стран
Александр Лукашенко сообщил, что взаимодействие белорусского и российского внешнеполитических ведомств он всегда приводит в пример ведомствам обеих...
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