Виталий Родионов: в футболе не бывает случайностей

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Готов ли БАТЭ к Лиге чемпионов? В первую очередь волнует болельщиков. Об этом рассказал спортивный директора клуба – Виталий Родионов.

Чемпионат Беларуси близится к экватору, БАТЭ традиционно на первом месте, картина не новая, но проиграны два трофея: Кубок и Суперкубок. Это случайность?

– В футболе не бывает случайностей. Всё что случается, оно происходит в силу каких-то законов. А значит, мы где -то не доработали.

Будут ли какие-то новые подписания футболистов? Потому что сейчас тяжёлая ситуация с травмами, как будет клуб усиливаться к Лиге чемпионов, чтобы пройти четыре раунда квалификации?

– Неправильно говорить о том, что мы из кожи вон лезем, чтобы подписать каких-то новых игроков. Несмотря на то, что у нас игроки получили повреждения и травмы, у нас всё равно достаточно боевая команда. Я думаю, что ребята, прежде всего, в чемпионате это доказывают, а что касается селекции и подписаний, только если появится выгодное предложение, тогда будет глупо отказываться.

Совсем скоро квалификация, БАТЭ будет стартовать в Лиге чемпионов со второго раунда, ближе к концу июня. Каким к этому времени должен быть отрыв в чемпионате, чтобы сосредоточиться исключительно на Лиге чемпионов?

– Комфортно себя чувствовать с большим запасом не всегда хорошо. Это может расхолаживать, а если расслабишься, то можно и не прийти в себя. Мы часто попадали в ситуацию, когда отставали перед Еврокубками от своих конкурентов в чемпионате, но, тем не менее справлялись с задачами и в Еврокубках и на внутренней арене.

В клубе не будут отрицать, что БАТЭ соскучился по групповому этапу Лиги чемпионов?

– Да, безусловно. Все мы с нетерпением ждём нового европейского сезона, мы полны надежд.