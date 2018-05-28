«Чупакаброй» из Калинковичского района оказалась собака

Чупакабра? Нет. Просто собака. ©

Животное по ночам проникало во дворы и расправлялось с кроликами. На утро хозяева находили искореженные клетки, разорванные решетки, а также останки домашних животных. Неизвестного зверя никто не видел. Пошли слухи, что в округе действует некая загадочная «чупакабра».

Выследил зверя старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи обратились жители деревни Новая Антоновка, сообщает БЕЛТА .

«Чупакабру» удалось выследить возле карьера. Животное пыталось скрыться в лесу, но его застрелили.

Это была необычно крупная собака с большими зубами, отдаленно напоминавшая шакала. Предположительно, речь идет о чьем-то одичавшем питомце, у которого сильно развились охотничьи инстинкты.