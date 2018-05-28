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«Чупакаброй» из Калинковичского района оказалась собака

29.05.2018 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
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«Чупакаброй» из Калинковичского района оказалась собака
Чупакабра? Нет. Просто собака. © / Фото из открытых источников

Животное по ночам проникало во дворы и расправлялось с кроликами. На утро хозяева находили искореженные клетки, разорванные решетки, а также останки домашних животных. Неизвестного зверя никто не видел. Пошли слухи, что в округе действует некая загадочная «чупакабра». 

«Чупакаброй» из Калинковичского района оказалась собака Откуда в Беларуси шакалы?

Выследил зверя старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи обратились жители деревни Новая Антоновка, сообщает БЕЛТА

«Чупакабру» удалось выследить возле карьера. Животное пыталось скрыться в лесу, но его застрелили.

Это была необычно крупная собака с большими зубами, отдаленно напоминавшая шакала. Предположительно, речь идет о чьем-то одичавшем питомце, у которого сильно развились охотничьи инстинкты.  

 
 
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В Калинковичском районе поймали существо, долгое время державшее в страхе всю округу.
 
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