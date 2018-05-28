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Главный тренер сборной Латвии рассказал, как Ковальчук сосватал его в "Авангард"

29.05.2018 14:25 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о том, как российский форвард Илья Ковальчук сосватал его в омский «Авангард», в котором он будет наставником в новом сезоне.

При этом 57-летний канадский специалист продолжит работу и со сборной Латвии, которую на ЧМ-2018 в Дании вывел в четвертьфинал, где прибалты лишь в овертайме уступили будущим чемпионам мира шведам.


Боб Хартли. Фото: НХЛ

— Первым, кто мне позвонил, был Илья Ковальчук. И он очень помог мне. Затем уже был разговор с Александром Крыловым (председателем совета директоров «Авангарда»). Вы наверное все прекрасно знаете о моих отношениях с Кови. И о том, как я его уважаю.

Мы в тот момент находились на чемпионате мира в Хернинге. Он позвонил мне сразу после одной из игр. Поздравил и сказал: «Люди из „Авангарда“ хотят видеть тебя главным тренером. Александр — мой хороший друг. Тебе стоит там поработать, потому что это сильный клуб, отличная организация. Он очень сильный менеджер, ты не пожалеешь».

— Когда вы работали в «Атланте», у вас произошел конфликт с Ковальчуком. Поэтому меня несколько удивило его участие в этом.

— Конфликт?

— Вы выставили его из раздевалки.

— Какой же это конфликт? Это абсолютно нормально. Он опоздал на собрание. Что я должен был делать? Это не конфликт. В этом заключается работа тренера. И для него это стало уроком. Знаете, это как когда мама не отпускает вас гулять, говорит, чтобы вы не выходили из своей комнаты, потому что провинились.

Вот Илья тогда провинился. Нарушил командные правила, чего делать нельзя. Это часть игры, таковы ее законы. Именно таким образом ты и создаешь хоккейную культуру в команде. Посмотрите на карьеру Ковальчука — она уже очень хороша. И я очень горжусь тем, что приложил к ней руку, когда он был совсем молод. Так что это не конфликт никакой. Это ситуация, в которой тренер обязан поступать именно так. Потому что если ты никак не реагируешь — значит, в команде больше нет правил.

А если нет правил, нет больше и дисциплины. Так что в этом нет ничего особенного. Любой тренер, который уважает своих игроков, который уважает болельщиков, понимает, что ему нужна дисциплина.

— Языковой барьер в России зачастую актуален. Не собираетесь подучить русский язык?

— Без проблем. Меня ничего не пугает. Я даже латышский подучил — мне понравился этот язык. Сейчас я говорю на французском, английском, испанском, немецком и немного на латышском. Очевидно, что следующим станет русский. Я уже знаю несколько слов: «Большой дррруг», «Спэсибоу», «Харашоу».

Когда вы приезжаете в новую страну, у вас появляется возможность узнать людей еще ближе, когда узнаешь язык. Именно это меня притягивает. Я постараюсь выучить язык как можно быстрее. Александр (Крылов) обещал найти мне лучшего учителя русского. В сборной Латвии мое произношение слов на их языке часто веселило ребят до или после матчей. Даже с прессой лучше ладить стали. Всегда есть варианты. В жизни вы либо находите решения, либо находите отмазки. В Омске мы построим команду на поиске решений, — сказал Боб Хартли.


9 июня 2001 года. Боб Хартли с Кубком Стэнли. Фото: Reuters

Контракт Боба Хартли с «Авангардом» рассчитан на два года. В омском клубе на посту рулевого Хартли сменил Германа Титова, который по ходу минувшего сезона принял команду у белоруса Андрея Скабелки. Белоруса же под Новый год «сплавили» хоккеисты, которые поставили ультиматум президенту клуба, заявив о нежелании играть под руководством Андрея Скабелки. Им не нравилась жесткая дисциплина, соблюдения которой требовал тренер.

Боб Хартли во время работы в НХЛ выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо» (2001), возглавлял также «Атланту» и «Калгари». По итогам сезона-2015/15 был признан лучшим тренером НХЛ.

В сезоне-2011/12 привел «Цюрих» к золоту чемпионата Швейцарии.

В сезоне-1996/97 у руля «Херши» выиграл с командой главный приз Американской хоккейной лиги (АХЛ) — Кубок Колдера.

 
 
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли рассказал о том, как российский форвард Илья Ковальчук сосватал его в омский "Авангард".
 
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