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Продолжается обустройство Детского парка - демонтировали постройку бывшей маслосырбазы

29.05.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Постройку бывшей маслосырбазы демонтировали и теперь эта территория по улице Крупской должна стать частью Детского парка. Таким образом, он будет занимать практически целый квартал. Предстоит определиться, чему же тут быть в дальнейшем.

  В 80-е годы эту территорию начали благоустраивать именно как Детский парк. Откуда появилось такое название? Может быть, по причине того, что рядом находится здание бывшего роддома? Впрочем, детям всегда хочется подарить лучшее, а почему бы и не Детский парк. Впоследствии там появились «башенки» и «крепости», дорожки и площадки, деревянный замок. Одно время работали аттракционы. Но вот незадача: постройки стали приходить в негодность, что-то, как говорится, оказалось не так с качеством строительства, парк развлечений приносил убытки. Нужно было решиться на новый шаг, и его сделал председатель горисполкома Андрей Мулярчик, предложивший несколько лет тому назад начать комплексную реконструкцию Детского парка.

  Институтом «Полесьегипроводхоз» был подготовлен соответствующий проект. Часть намеченных работ уже выполнена. Своего функционального назначения эта территория не изменит. Проектом Генерального плана г. Пинска здесь сохраняется ландшафтная рекреационная зона. Значит, есть возможность создавать места для отдыха и развлечений, размещать объекты общественного питания.

  Возникшие обстоятельства потребуют корректировки проекта и новых идей по обустройству Детского парка. Безусловно, здесь найдется место и для цветников, и для аттракционов, и для игровых площадок, и для мини-кафе… Власть намерена действовать дальше по расширению Детского парка, искать инвесторов и спонсоров. Впрочем, одно важное решение было принято заранее. Горисполком посчитал нерациональным размещение маслосырбазы в центре города. Она была переподчинена «Полесьеагрокомплекту», а производственный процесс перенесен на техническую базу акционерного общества. Поэтому организация несет ответственность за демонтаж старых построек и утилизацию отходов, чем и занимается совместно с МЧС. 

  Можно сказать, что началась третья попытка сделать Детский парк функциональным и востребованным.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
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  Постройку бывшей маслосырбазы демонтировали и теперь эта территория по улице Крупской должна стать частью Детского парка. Таким образом, он будет занимать...
 
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