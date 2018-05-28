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Марина Литвинчук вернулась в спорт после декретного отпуска

29.05.2018 14:40 — Разное | ОНТ  
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Дважды бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира – Марина Литвинчук – снова на воде. Она вышла из декретного отпуска и готовится к чемпионату Европы по гребле на байдарках и каноэ. Мы расскажем о команде, настроенной побеждать.

Возвращение Марины Литвинчук и Маргариты Махневой в сборной ждали. Молодёжь в команде есть, но сейчас не время экспериментов. Впереди чемпионат Европы, где разыграют лицензии на Европейские игры.

Геннадий Галицкий, тренер женской сборной по гребле на байдарках и каноэ: «Самое главное – это завоевание лицензий. Не нужны нам медали возможно, в отдельных видах… Впервые пришлось столкнуться нам с таким процессом, когда спортсменка возвращается после рождения ребёнка в большой спорт. Поэтому восстановление идёт и быстрыми темпами».
Марина Литвинчук, бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ: «Пока конечно я не в оптимальной форме немножко тяжелее начинать. Работоспособность и выносливость сохранились. Максимальная сила ушла, но сейчас мы её нарабатываем».

Две тренировки в день: вода, бассейн, тренажёры. При таких нагрузках в идеальную готовность бороться за золото молодые мамы Литвинчук и Махнева по мнению тренера придут к чемпионату мира в Португалии. Он стартует в августе.

Литвинчук через десять дней на чемпионате Европы выступит в байдарке-четвёрке на 500 метров и поборется вместе в двойке с Ольгой Худенко на двухсотметровое.

Ольга Худенко, бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ: «Со следующей недели будем конкретно подкатываться к чемпионату Европы, ослабим нагрузку, чтобы на чемпионате хорошо выступить… Девчонки набирают форму, Марина уже в четвёрке работает».
Марина Литвинчук, бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ: «Это будет мой первый старт после приятного перерыва. Соскучилась то соскучилась, эмоции свои я ещё не знаю, как это будет выглядеть».

Болельщики и не только белорусские Литвинчук заждались. И в Белграде её придут поддержать. Гребной канал в Сербии Марине знаком – три золота она там уже выигрывала. Но на время придётся расстаться со своим самым маленьким болельщиком.

 
 
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​Дважды бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира – Марина Литвинчук – снова на воде. Она вышла из декретного отпуска и готовится к чемпионату...
 
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