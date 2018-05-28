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Беларуский фильм попал в программу топового кинофестиваля. Впервые за 15 лет
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Дебютную полнометражку беларуски Дарьи Жук «Хрусталь» покажут на международном кинофестивале в Карловых Варах,
О чем фильм
В фильме показана жизнь небольшого беларуского заводского городка в девяностые: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции. Молодая девушка-диджей вынуждена провести в нем неделю, чтобы не лишиться возможности уехать в США из-за ошибки в заявлении на визу.
Картину снимали в Беларуси. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка»), актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей. Премьера в Беларуси ожидается в сентябре.
Кто такая Дарья Жук
Девушка родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.
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