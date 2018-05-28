Беларуский фильм попал в программу топового кинофестиваля. Впервые за 15 лет

Дебютную полнометражку беларуски Дарьи Жук «Хрусталь» покажут на международном кинофестивале в Карловых Варах, пишет TUT.by. Это один из топовых мировых кинофестивалей и крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Притом фильм будет открывать программу «К Востоку от Запада». До этого он уже участвовал в фестивалях в США, Эстонии и Германии. Но мировая премьера пройдет именно в Чехии. И притом это первый фильм из Беларуси за 15 лет, который покажут в Карловых Варах.

О чем фильм

В фильме показана жизнь небольшого беларуского заводского городка в девяностые: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции. Молодая девушка-диджей вынуждена провести в нем неделю, чтобы не лишиться возможности уехать в США из-за ошибки в заявлении на визу.

Картину снимали в Беларуси. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка»), актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей. Премьера в Беларуси ожидается в сентябре.

Кто такая Дарья Жук

Девушка родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году.