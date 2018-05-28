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В Калинковичском районе поймали опасную дикую собаку

29.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Калинковичском районе поймали опасную дикую собаку

В Калинковичском районе поймали нападавшую на подворья "чупакабру" - ею оказалась одичавшая собака. Информация об этом размещена на сайте издания "Калiнкавiцкiя навiны", сообщает БЕЛТА.

Зверь ночью проникал на подворья и расправлялся с десятками кроликов. Утром хозяева находили искореженные клетки с разорванными решетками и то, что осталось от их питомцев после визита ночного гостя. Неизвестного зверя местные жители прозвали "чупакаброй".

После очередной ночной вылазки и расправы почти над двумя десятками кроликов зверь был уничтожен. "У тех кроликов, которых хищник не смог достать из клеток, были оторваны лапы, погрызены бока. Некоторые были еще живы", - описала картину произошедшего местная жительница Зинаида Северин.

Выследил таинственного зверя старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи обратились жители деревни Новая Антоновка.

"Чупакабру" обнаружили у карьера. Почуяв опасность, животное пыталось скрыться в лесу, однако егерь остановил его выстрелом. По словам Виталия Садовского, это была действительно не совсем обычная собака: крупная, с большими зубами. Окрас шерсти серо-коричневый, немного похожа на шакала. "Скорее всего, это одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом", - сказал старший егерь.

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В Калинковичском районе поймали нападавшую на подворья "чупакабру" - ею оказалась одичавшая собака. Информация об этом размещена на сайте издания...
 
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