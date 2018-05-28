Владимир Самсонов: хотел бы сыграть на Европейских играх

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У него есть фан-клубы даже в Китае. Но выступает он за Беларусь. Владимир Самсонов в 42 года играет, не сдаётся, не даёт сборной по настольному теннису проигрывать.

Он приехал в команду в квалификации чемпионата Европы сначала помог обыграть Украину. Потом – Словакию: в решающем мачте не дрогнул и не подвёл. Отыграл два матч-бола, выиграл партию на скорости и победил. Самсонов – сила трёх поколений в нашем спорте. Он единственный на планете взял титулы на всех континентах, кроме Антарктиды (лишь потому, что в настольный теннис там не играют). В мире он – 27-й, долго был первым. Самсонов просто не любит уступать. Легенда белорусского настольного тенниса Владимир Самсонов на связи.

Владимир, с Вами у сборной ещё есть шансы на ТОП-турниры. Но почему не появляются новые игроки такого уровня, как считаете?

– У нас всегда были хорошие ребята. Мы часто хорошо играли на международных турнирах в команде. Мы завоевали много медалей на чемпионате Европы. В 2003 году мы его выиграли. Возможно, из-за моего присутствия в команде кто-то играл меньше. Я надеюсь, что много детей будет заниматься настольным теннисом. Это великолепный спорт. У нас всё ещё впереди.

Готовы ли вы сыграть дома на Европейских играх?

– Я бы очень хотел сыграть на Европейских играх. У себя дома хотел бы выступить достойно. Это важное мероприятие. Это, возможно, одна из причин того, почему я ещё играю. Мотивация есть.

Всех волнует: будет ли ещё Олимпиада?

– С одной стороны, в Рио-де -Жанейро я был в полуфинале и занял четвёртое место. Не выиграл желанную медаль. С другой стороны, это мой лучший результат за всю мою спортивную карьеру на Олимпийских играх. Что поделать. Надеюсь, что-то получится в Токио. Понятно, что туда ещё надо попасть. Будем бороться

Спасибо. Будем ждать Вас на Олимпийских играх.