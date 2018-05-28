ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Самсонов: хотел бы сыграть на Европейских играх

29.05.2018 14:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

У него есть фан-клубы даже в Китае. Но выступает он за Беларусь. Владимир Самсонов в 42 года играет, не сдаётся, не даёт сборной по настольному теннису проигрывать.

Он приехал в команду в квалификации чемпионата Европы сначала помог обыграть Украину. Потом – Словакию: в решающем мачте не дрогнул и не подвёл. Отыграл два матч-бола, выиграл партию на скорости и победил. Самсонов – сила трёх поколений в нашем спорте. Он единственный на планете взял титулы на всех континентах, кроме Антарктиды (лишь потому, что в настольный теннис там не играют). В мире он – 27-й, долго был первым. Самсонов просто не любит уступать. Легенда белорусского настольного тенниса Владимир Самсонов на связи.

Владимир, с Вами у сборной ещё есть шансы на ТОП-турниры. Но почему не появляются новые игроки такого уровня, как считаете?

– У нас всегда были хорошие ребята. Мы часто хорошо играли на международных турнирах в команде. Мы завоевали много медалей на чемпионате Европы. В 2003 году мы его выиграли. Возможно, из-за моего присутствия в команде кто-то играл меньше. Я надеюсь, что много детей будет заниматься настольным теннисом. Это великолепный спорт. У нас всё ещё впереди.

Готовы ли вы сыграть дома на Европейских играх?

– Я бы очень хотел сыграть на Европейских играх. У себя дома хотел бы выступить достойно. Это важное мероприятие. Это, возможно, одна из причин того, почему я ещё играю. Мотивация есть.

Всех волнует: будет ли ещё Олимпиада?

– С одной стороны, в Рио-де -Жанейро я был в полуфинале и занял четвёртое место. Не выиграл желанную медаль. С другой стороны, это мой лучший результат за всю мою спортивную карьеру на Олимпийских играх. Что поделать. Надеюсь, что-то получится в Токио. Понятно, что туда ещё надо попасть. Будем бороться

Спасибо. Будем ждать Вас на Олимпийских играх.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​У него есть фан-клубы даже в Китае. Но выступает он за Беларусь. Владимир Самсонов в 42 года играет, не сдаётся, не даёт сборной по настольному теннису проигрывать.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии заблокировали 28 белорусских номеров за мошеннические звонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика