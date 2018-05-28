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«Чудо-женщина» Галь Гадот не захотела быть ведущей «Евровидения-2019»
Актриса и модель Галь Гадот получила приглашение стать ведущей песенного конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт у неё на родине в Израиле. Однако 33-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» решила вежливо отказаться, сообщают СМИ.
Девушка объяснила свой отказ слишком напряжённым графиком работы, и если бы не это, то она с радостью помогла бы.
Напомним, в этом году победительницей «Евровидения» стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Как гласят правила конкурса, следующее «Евровидение» должна принимать страна-победитель.
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Актриса и модель Галь Гадот получила приглашение стать ведущей песенного конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт у неё на родине в Израиле.
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