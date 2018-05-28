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Сергей Рутенко: белорусский гандбол развивается

29.05.2018 14:54 — Разное | ОНТ  
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Шестикратный победитель Лиги чемпионов, четыре раза он выигрывал Суперкубок Европы; дважды – командный чемпионат мира. Все его титулы невозможно перечислить. Заместитель председателя Белорусской федерации гандбола – Сергей Рутенко у нас в гостях.

Чемпионат Беларуси в этом году Вам понравился? Он был интересным?

– Малое количество видов спорта в нашей стране может похвастаться такой интригой, которая сохранялась до последнего матча. В положительную сторону сказались изменения в чемпионате, тем самым команды не экономили силы, не ждали плей-офф, как это было ранее. Они боролись за каждое очко на протяжении всего чемпионата.

Нововведения, новый формат, обновлённый лимит на легионеров – это пошло на пользу?

– К этому прибегают в каждой стране. Всё просто: во всех чемпионатах всегда есть клубы более богатые и более бедные. Те, у кого большой бюджет, то они не тратят время на то, чтобы вырастить новые таланты. Им проще их найти и купить. Из-за этого в каждой стране страдает чемпионат, потому что игроки своей страны из-за своего уровня не могут попасть в сильный клуб. Конечно, иностранцы сильнее. По этой причине не развиваются и не растут детские базовые гандбольные школы. В европейских странах прибегли к такому принципу, вот и мы – не исключение. Я считаю, что это плюс, потому что это подталкивает БГК к тому, чтобы они искали больше своих игроков, растили их. Тогда наша сборная станет сильнее.

Хорошо, как Вам кажется, БГК не надоело всё время выигрывать? Можно ли устать от побед?

– После игры БГК против СКА я слышал много комментариев от болельщиков. Они говорили о том, что брестские игроки так сильно радовались победе, как будто выиграли чемпионат мира. Это показатель того, что Брест не расслабляется и уж точно не устал от побед. Плюс не все помнят, что от нашей страны есть только одна путёвка в Лигу чемпионов. Поэтому, если Брест хочет развиваться и играть в самом престижном турнире мира и Европы, то ему необходимо побеждать на национальном уровне. Ни о какой усталости от побед речь не идёт.

А СКА в этом противостоянии становится сильнее?

– Бесспорно, это было, есть и будет. Когда более слабый соперник играет против более сильного, именитого и более опытного, то это тот золотой момент, когда можно молодым игрокам набираться игрового опыта и расти.

Так всё же, Брест или Минск, где столица белорусского гандбола?

– Смотря как её определять. Столица Беларуси – это Минск. Здесь находятся финансовые, юридические и спортивные центры. В любом случае для меня центром является Минск. Брест – фаворит белорусского чемпионата, это клуб, который плотно работает в направлении по популяризации гандбола наряду со сборной страны.

Сборная как раз играет в Минске и скоро ей предстоит решающий раунд отбора на чемпионат мира. Беларусь  Австрия. Будет непросто?

– Это будут трудные поединки. У меня уже спрашивают о том, кто здесь фаворит. По рейтингу номинально мы выше Австрии, но это ничего ещё не говорит. На мой взгляд, здесь у двоих соперников равные шансы на выход. У нас замечательные ребята, отличная молодёжь. Но будет непросто. Хотелось бы, чтобы болельщики нас поддержали. На Европе в матче с австрийцами мы выиграли один мяч. Судя по той игре, нам придётся непросто.

Как вам кажется, белорусский гандбол развивается и чувствует ли это соперник?

– Отвечу комментарием от европейского руководства: «У Беларуси очень хорошая команда». Тот период времени, который мы находимся в топе, а именно в первой корзине отбора по рейтингу Европейской федерации гандбола, это говорит о многом. У нас большое количество молодых и талантливых игроков – это факт. Белорусский гандбол не стоит на месте, а развивается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Шестикратный победитель Лиги чемпионов, четыре раза он выигрывал Суперкубок Европы; дважды – командный чемпионат мира. Все его титулы невозможно перечислить....
 
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