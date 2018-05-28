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Слуцкая команда Riverstone вышла в финал конкурса на «Радио Столица»
29.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня стало известно, что слуцкая рок-группа Riverstone с песней «Женщина-пистолет» вышла в финал конкурса «Ведай Нашых» на «Радио Столица».
За звание лучшей песни «риверы» борются с белорусской исполнительницей Ann Haley, голосование проходит Вконтакте и на сайте радиостанции.
Поддержать случчан можно по ссылкам:
Голосование завершится завтра в полночь.
Slutsk-Gorod.by
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Сегодня стало известно, что слуцкая рок-группа Riverstone с песней «Женщина-пистолет» вышла в финал конкурса «Ведай Нашых» на «Радио Столица».
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