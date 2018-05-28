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В Кореличском районе состоялась районная олимпиада по знанию ПДД

29.05.2018 — Разное | Полымя  
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В Кореличском районе состоялась районная олимпиада по знанию ПДД

19.05.2018 на базе ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи», Госавтоинспекцией ОВД, совместно с районным отделом образования спорта и туризма, РК ОО «БРСМ», была проведена районная олимпиада по знанию Правил дорожного движения, в которой принимали участие ученики 6-8 классов школ района.
Олимпиада проводилась с целью пропаганды Правил дорожного движения среди учащихся и молодежи, привития им навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, совершенствования форм и методов работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся на компьютере решали билеты, которые состояли из 10 вопросов, время решения билета — 15 минут. По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом:
1 место — Дручик Лидия, учащаяся ГУО «Еремичский УПК детский сад – средняя школа» и Карп Артем, учащийся ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи»;
2 место – Солодуха Полина и Муравский Никита, учащиеся ГУО «Райцевский УПК детский сад – средняя школа»;
3 место – Монич Вероника и Климко Иван, учащиеся ГУО «Средняя школа г.п. Мир».
Победители награждены грамотами и ценными подарками.

Старший инспектор по административной практике ОГАИ
ОВД Кореличского райисполкома
майор милиции О. И. КРЮЧЕК

 
 
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19.05.2018 на базе ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи», Госавтоинспекцией ОВД, совместно с районным отделом образования спорта и туризма, РК
 
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