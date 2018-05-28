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Большой праздник для всей семьи в Станьково

29.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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2 июня в Станьково пройдет большая культурно-развлекательная программа «Отдых всей семьей в Станьково».

В самом начале лета, 2 июня, с 11.00 до 16.00, в необыкновенно живописном месте – у деревни Станьково Дзержинского района Минской области (рядом с ЦЭТ «Станьково»), где экспонируется боевая техника и вооружение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, состоится БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

Сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и артисты Белорусского государственного академического музыкального театра проведут большую и разнообразную по содержанию программу «ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В СТАНЬКОВО!», приуроченную к Международному дню защиты детей.

Детей и взрослых ждут увлекательные экскурсии по экспозиции под открытым небом, где их познакомят с боевой техникой и вооружением времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, военно-морским вооружением.

На специально оборудованной площадке состоится веселая концертная программа «День рождения Красной Шапочки», которую артисты Музыкального театра специально подготовят для семейного праздника. В сопровождении симфонического оркестра артисты исполнят всеми любимые и самые известные песни из мюзиклов, фильмов и мультфильмов для детей и взрослых – «Красная Шапочка», «Буратино», «Приключения бременских музыкантов», «Мэри Поппинс», «Летучий корабль» и др.

Начало концерта в 12.00.

Также гостей семейного праздника ожидают увлекательные мастер-классы и интерактивные площадки для детей и взрослых, выступление кинологов с собаками и тематические фотозоны. А ещё – всех бесплатно угостят «солдатской» кашей, приготовленной на полевой кухне.

Стоимость билета – 8.00 руб. Детям до 14 лет – 2.00 руб.

Билеты можно приобрести 2 июня на месте проведения мероприятия.

Справки по телефонам: 8 (017) 200-98-36(театр) и 203-18-39 (музей).


 
 
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2 июня в Станьково пройдет большая культурно-развлекательная программа «Отдых всей семьей в Станьково».
 
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