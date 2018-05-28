Появились кнопочные мобильные телефоны с белорусским языком интерфейса

Белорусская компания «Мобильный город» под брендом Atomic выпустила три кнопочных мобильных телефона, интерфейс которых полностью поддерживает белорусский язык.

По словам представителей компании, телефоны созданы на основе «заготовок» с набором характеристик, которые предлагают сборочные предприятия в странах Юго-Восточной Азии. Эти заготовки тестируются на соответствие нашим мобильным сетям, после создается программное обеспечение.



Atomic T2401

Главная гордость компании — внедрение белорусского языка в интерфейс прошивки. Производитель заявляет, что для кнопочных мобильных телефонов ранее ее просто не существовало и им пришлось перевести примерно пятнадцать тысяч строк текста.

Сегодня в ассортименте компании есть три кнопочных телефона, все с поддержкой белорусского языка — Atomic T2401 , G2001 и Z1801. Купить гаджеты можно в крупных розничных торговых сетях и интернет-магазинах. Ориентировочная цена — 60−90 рублей.

Самая технически продвинутая модель (T2401) включает 2,4-дюймовый дисплей разрешением 320 на 240 пикселей, поддерживает работу с двумя SIM-картами, защищена от попадания воды и пыли по стандарту IP68, оборудуется аккумулятором на 2500 мАч и основной камерой.

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