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Появились кнопочные мобильные телефоны с белорусским языком интерфейса

29.05.2018 14:57 — Разное | Tut.by  
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Белорусская компания «Мобильный город» под брендом Atomic выпустила три кнопочных мобильных телефона, интерфейс которых полностью поддерживает белорусский язык.

По словам представителей компании, телефоны созданы на основе «заготовок» с набором характеристик, которые предлагают сборочные предприятия в странах Юго-Восточной Азии. Эти заготовки тестируются на соответствие нашим мобильным сетям, после создается программное обеспечение.


Atomic T2401

Главная гордость компании — внедрение белорусского языка в интерфейс прошивки. Производитель заявляет, что для кнопочных мобильных телефонов ранее ее просто не существовало и им пришлось перевести примерно пятнадцать тысяч строк текста.

Сегодня в ассортименте компании есть три кнопочных телефона, все с поддержкой белорусского языка — Atomic T2401, G2001 и Z1801. Купить гаджеты можно в крупных розничных торговых сетях и интернет-магазинах. Ориентировочная цена — 60−90 рублей.

Самая технически продвинутая модель (T2401) включает 2,4-дюймовый дисплей разрешением 320 на 240 пикселей, поддерживает работу с двумя SIM-картами, защищена от попадания воды и пыли по стандарту IP68, оборудуется аккумулятором на 2500 мАч и основной камерой.

Смотрите, сколько у нас стоят другие кнопочные мобильники:

 
 
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Ориентировочная цена составляет от 60 до 90 рублей.
 
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